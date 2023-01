El Fútbol Club Cartagena afronta mañana ante el Ibiza en Can Misses (21.00) un partido de vital importancia y su entrenador, Luis Carrión, compareció ayer en rueda de prensa para analizar el duelo ante los medios de comunicación. El técnico albinegro mostró una imagen de tranquilidad y confianza en su momento más difícil desde que llegó a la ciudad portuaria y transmitió las ganas del equipo por cambiar su mala dinámica. «Afrontamos el partido con más ganas que nunca y habiendo trabajado más que nunca. El equipo ha entrenado bien y lo ha dado todo. No nos confiamos porque aunque esté colista, el Ibiza ha mejorado mucho en los últimos partidos ante el Granada, Las Palmas o el Eibar y no será fácil, aunque tenemos las ganas y la necesidad de ganar», afirmó en primera instancia.

El mal momento de los suyos fue, inevitablemente, motivo central de la comparecencia y el preparador lo analizó con delicadeza. «Hay que transmitir tranquilidad, lo que no significa que no trabajemos o que nos de igual todo. Estamos concienciados en que tenemos que ganar ya si queremos seguir en una buena posición», aseguró. Su calma está en el buen trabajo del grupo en los entrenamientos, que lo da todo según el catalán. «Los jugadores hacen al cien por cien lo que se les pide y se lo dejan todo entrenando y corriendo. Hemos hecho una buena semana con balón, potenciando situaciones más amplias para generar ventajas con la pelota y ganar confianza», explicó.

El aspecto que más llama la atención son las seis jornadas consecutivas sin lograr un gol, algo que ocupa a Carrión, pero que no obsesiona, consciente de que «en cualquier momento puede cambiar todo». Su intención en el partido de este fin de semana es «llegar con más gente al área para poder marcar y ganar los partidos, que es lo que nos está faltando», manifestó. No cree que la falta de gol genere desconfianza en los jugadores y opina que «la confianza hay que encontrarla en uno mismo mientras trabajas». Ese trabajo lo ha centrado el preparador en «ver muchos partidos del Ibiza para saber cómo hacerle daño».

La prolongada racha obliga al entrenador a cambiar cosas, tal y como confirmó el jefe del banquillo albinegro. «Cuando ganas, lo normal es que el once se repita, pero cuando pierdes se abren las posibilidades de ver otras opciones y otros jugadores, teniendo en cuenta lo que ofrezca el Ibiza», expresó. Los cambios no parecen limitarse solo al once, sino también a la idea de juego. «La velocidad es importante, pero nos ha faltado fútbol. Cuando las cosas no van bien hay que atacar más y ser más valientes», reiteró.

Por otro lado, el de Barcelona no quiso opinar sobre la posible salida de Sadiku. «Estoy completamente al margen. Ni si quiera he hablado con Sadiku porque no me compete. Sadiku es uno más del equipo y trabajará para jugar. No voy a entrar en eso ni he preguntado a Paco o a Manolo. Solo me importa que esté bien contra el Ibiza», espetó.

Por último, Carrión confirmó la baja de Darío Poveda, que aún no podrá debutar con el equipo por culpa de una lesión en los músculos isquiotibiales sufrida a finales de diciembre de la que sigue recuperándose. «Darío no llegará. Está un poco justo para meterlo en convocatoria, entonces trabajará aquí este fin de semana y la semana que viene puede estar disponible», dijo el entrenador. La baja confirmada del punta alicantino se suma a las ausencias por sanción de Jairo y Musto, que vieron la quinta y la décima amarilla respectivamente y no viajarán a Ibiza.