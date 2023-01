El Fútbol Club Cartagena viaja mañana hasta las Islas Baleares para enfrentarse el domingo al Ibiza (21.00) en medio de la peor crisis de la era Luis Carrión y este mediodía ha comparecido el técnico albinegro en rueda de prensa para analizar el vital partido que le espera al equipo. El entrenador catalán ha destacado el buen trabajo del grupo durante toda la semana y las ganas de salir del bache. "Afrontamos el partido con más ganas que nunca y habiendo trabajado más que nunca. El equipo ha entrenado bien y lo ha dado todo. No nos confiamos porque el Ibiza sea el colista", afirmó.

La sequía goleadora es el aspecto más preocupante del momento que vive el Cartagena, aunque Carrión mantiene la calma para corregir la situación. "Hay partidos y partidos. A veces hemos tenido más ocasiones y no hemos marcado y otras veces no hemos conseguido llegar. Hay que trabajar cosas nuevas y poner en el campo a la gente que mejor disposición tenga y a la que menos le pueda afectar esta situación", ha asegurado. "En la faceta goleadora intentaremos llegar con más gente para poder marcar y ganar los partidos, que es lo que nos está faltando", ha añadido.

El preparador albinegro quiere "transmitir tranquilidad" a los suyos, un concepto que no confunde con relajación. "Los jugadores hacen al cien por cien lo que se les pide y se lo dejan todo entrenando. Hemos hecho una buena semana con balón, potenciando situaciones más amplias para generar ventajas con la pelota y ganar confianza", ha manifestado.

Carrión ve bien a su escuadra, no obstante, adelanta posibles cambios en el once. "Cuando pierdes se abren las posibilidades de ver otras opciones y otros jugadores, teniendo en cuenta lo que ofrezca el Ibiza. La velocidad es importante, pero nos ha faltado fútbol. Cuando las cosas no van bien hay que atacar más y ser más valientes", ha defendido el entrenador.

Por último, Luis ha confirmado la baja de Darío Poveda, que "está un poco justo para meterlo en convocatoria" y que se suma a las de Jairo y Musto por sanción.