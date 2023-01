El Fútbol Club Cartagena ha presentado este mediodía a Darío Poveda de la mano del director deportivo, Manolo Breis, que ha admitido el interés durante años en "uno de los mejores delanteros de la categoría" desde su etapa en Segunda B. El delantero centro cedido por el Getafe llegó al club la semana pasada tras una mala primera vuelta con el Ibiza y ha agradecido ante los medios de comunicación el interés del club por firmarle. "Las palabras de Belmonte me llegan al corazón. Espero devolver en el campo la confianza que el club ha puesto en mí y volver a sentirme bien como futbolista, disfrutar y ser feliz en Cartagena", ha afirmado.

El punta ha reconocido que son varios los motivos que le han traído a la ciudad portuaria. "La decisión de venir se basa en el equipo. La forma que tiene de jugar me beneficia y creo que puedo disfrutar. Creo que me puedo acoplar bien por mi estilo de juego y por eso estoy aquí", ha expresado a la vez que ha manifestado su gratitud por estar cerca de su tierra, Alicante. "También ayuda el estar cerca de mi familia porque nunca lo he estado y en estos momentos eso me puede venir muy bien", ha asegurado.

No funcionó su etapa en Ibiza, de media temporada, y el jugador lo achaca a "una serie de circunstancias" que engloba temas individuales y colectivos. "Cuando encajas varias lesiones seguidas es difícil volver al ritmo de competición. Empecé bastante bien, venía de no hacer pretemporada por una operación en verano y eso implica empezar más tarde que los demás. Después tuve un golpe en la espalda que me tuvo un mes fuera y a partir de ahí los cambios de entrenador o circunstancias del fútbol me han llevado a venir aquí para volver a disfrutar", ha reiterado.

Por último, el atacante se ha definido a sí mismo como un delantero "rápido al espacio" y al que le gusta "bajar a recibir para combinar". Darío no se describe como "un delantero antiguo", ya que puede adaptarse a muchas posiciones dentro del campo. Además, ha añadido que ya está recuperado de sus molestias, aunque no sabe si podrá estar disponible para el domingo. "Me siento muy bien y no tengo ninguna molestia. He encontrado un equipo de trabajo increíble que me está ayudando mucho, pero en cuanto al domingo no puedo decir si voy a jugar, porque no lo sé", ha concluido.