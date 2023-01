Luis Carrión cayó de pie en un Fútbol Club Cartagena abocado al descenso y se ganó la credibilidad y el crédito para continuar desarrollando su trabajo en el conjunto albinegro tras certificar una salvación milagrosa. Desde entonces, sus números no han hecho más que aumentar ese crédito, tomando una proyección de récord en el banquillo del Cartagonova. Pocas veces en la historia del club cartagenero un proyecto ha sido tan longevo como el del entrenador catalán y por eso se encuentra ya en el segundo puesto en cuanto a número de partidos, solo por detrás de Alberto Monteagudo. No obstante, el mal momento actual del equipo ha frenado su proyección y no le ha permitido superar la marca de Juan Ignacio Martínez, el técnico con más victorias del FC Cartagena en Segunda.

Tenía a tiro de piedra Luis Carrión entrar en la historia del FC Cartagena superando todos los registros de sus antecesores en el banquillo albinegro. En su tercera temporada al mando del equipo, el de Barcelona veía por delante tres retos a conquistar: convertirse en el entrenador con más partidos del club, superar el récord de victorias de un entrenador en Segunda y hacerlo en menos encuentros que Juan Ignacio Martínez, quien se situaba en lo alto de la clasificación. Si no pasa nada extraño, el catalán superará este curso los 107 partidos de Monteagudo y los 34 triunfos de Juan Ignacio en la división de plata, pero ha perdido la oportunidad de lograrlo en menos tiempo por culpa de la mala racha en la que se ha sumido el equipo. Carrión empezó el año como el tercer entrenador más longevo del Cartagena y durante el presente curso ha superado en partidos y días en el cargo a Juan Ignacio Martínez. El proyecto de Luis suma ya 93 encuentros y 741 días, por encima de los 87 choques y 709 días de JIM. Por detrás de Monteagudo, con 107 partidos y 878 días, es muy probable que Carrión termine en lo más alto si finaliza la temporada al mando. También se convertirá con toda seguridad en el técnico con más triunfos en Segunda División, ya que tan solo le hace falta uno más para poner su nombre en la historia del club, sin embargo, la guinda del pastel quedará sin poner teniendo en cuenta los partidos empleados para lograr el récord. Al comienzo de la presente campaña, Juan Ignacio comandaba la tabla con 34 victorias en 84 choques -teniendo en cuenta solo los partidos de Segunda División- y Carrión amenazaba el récord con 25 triunfos en 63 partidos. Dieciocho jornadas más tarde, el jucatalán igualó a su compañero de profesión en solo 81 partidos, pero la negativa dinámica del equipo le impidió batir el récord. Carrión se quedó estancado en 34 victorias y aún no ha podido sumar la que le sitúa en lo más alto de la tabla tras perder cuatro partidos y empatar dos de los últimos seis. La situación del equipo no solo ha dado al traste con el récord del entrenador, sino que también ha dado un giro drástico a las aspiraciones de la temporada. Antes del bache, el equipo ocupaba el quinto puesto a tres puntos del primero y ahora ha caído al noveno y se ha alejado a trece puntos del liderato. De haber continuado con la línea anterior, el equipo habría asegurado el play off con una proyección de 72 puntos, una proyección que ha bajado hasta los 55 tras los últimos resultados. Aunque puede parecer anecdótico, el muro invisible con el que ha topado Luis Carrión en su tercera campaña al mando guarda relación con los proyectos de los dos entrenadores con más éxito del club, mencionados anteriormente. Carrión parece haber alcanzado su momento álgido con el equipo con cifras similares a Monteagudo -en numero de partidos y tiempo en el cargo-y a Juan Ignacio Martínez -en cuanto a victorias-. Por el bien del FC Cartagena, la mejor situación posible es que el de Barcelona encuentre el camino de nuevo para enderezar al equipo sin sufrimientos de final de temporada. El Congreso de Aficiones Unidas, a falta de retoques La Federación de Peñas del FC Cartagena ya está en contacto con el Ayuntamiento de Cartagena para iniciar los preparativos del XIX Congreso de Aficiones Unidas que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio en la ciudad portuaria y al que acudirán peñistas de equipos de todo el país. La alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada de los concejales de Deportes, Álvaro Valdés, y de Turismo, Cristina Pérez, se reunió ayer con el presidente de la Federación de Peñas del FC Cartagena, Miguel Ángel Muñoz; el vicepresidente segundo, Pencho Angosto; Luis Garrido, Tesorero y Miguel Díez, vocal, para ultimar y dar detalles de la preparación del Congreso. La Federación ha reconocido el apoyo vital de la iniciativa por parte del Ayuntamiento y la alcaldesa volvió a mostrar su compromiso para hacer el mejor congreso posible. «Llevamos muchos meses trabajando de la mano de la Federación de Peñas del Cartagena para hacer del Congreso Aficiones Unidas un referente nacional», afirmó Noelia Arroyo tras el encuentro.