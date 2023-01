La llegada del invierno dejó al Fútbol Club Cartagena con una plantilla descompensada después de sufrir la salida de cuatro jugadores antes de la apertura del mercado y con una crisis de resultados que hacía saltar las alarmas en el Cartagonova. La comisión deportiva tenía muchas urgencias y poco tiempo para solucionarlas, pero la ventana de traspasos está permitiendo al club recomponer poco a poco el grupo para garantizar una segunda vuelta competitiva. El primero en llegar fue Miguel Llambrich ‘Miguelón’ para tapar el hueco que dejó Delmás en el lateral derecho y el segundo fue Óscar Ureña, para aumentar la capacidad ofensiva del equipo en los extremos. La presentación de este último fue la que utilizó el director deportivo, Manolo Breis, con el fin de despejar las incógnitas que quedan en cuanto a la remodelación de la plantilla en este mercado de invierno.

En primer lugar, el directivo fue cuestionado acerca de la posible llegada del delantero del Getafe Darío Poveda, ante la que mostró cautela. «Está próximo a cerrarse, pero hasta que no se cierre, hay que ser cautos y precavidos. Es una operación a muchas bandas porque no es solo cosa de un club y un jugador, sino que también está el equipo al que pertenece y el equipo en el que ha jugado, que es el Ibiza. Es un jugador que nos interesa y si conseguimos cerrarlo, lo haremos oficial, pero a día de hoy no está hecho al cien por cien», aseguró Breis.

Otro nombre propio de la rueda de prensa fue el de Tomás Pina. El mediocentro, que juega en la Superliga China, suena para el Cartagena un mercado más y Breis se deshace en elogios con el jugador. «Es un jugador que a cualquier equipo de Segunda le gustaría tener. Me parece impresionante», exclamó. Sin embargo, el directivo explicó que jugadores de su talla quedan lejos del alcance albinegro. «Ojalá pudiéramos firmar jugadores del nivel de Tomás Pina porque me parece un futbolista muy bueno. Lo conozco personalmente y sería muy del perfil del Cartagena, pero hoy por hoy no hay nada», zanjó.

El integrante de la comisión deportiva no quiso especificar el número de jugadores que llegarán ni las posiciones que cubrirán, aunque aseguró que habrá más fichajes. «Lo que está claro es que queremos que llegue algún jugador más a la plantilla», confirmó. Por otro lado, afirmó que no espera ninguna salida más que la prevista de Neskes. «Por parte del club, no habrá más salidas. Si algún jugador quiere salir, me extrañaría mucho. Espero que nadie salga y que los jugadores que tenemos y los que lleguen nos ayuden a tener una segunda vuelta espectacular», apuntó.

Breis también tuvo un momento para aclarar la inminente cesión de Alejandro Gómez ‘Neskes’, sobre la que se ha hablado desde el principio del mercado, pero aún no se ha producido. «Hay varios clubes interesados y el jugador quiere tener clara la manera de los equipos para elegir bien el destino y no equivocarse. En eso están tanto el jugador como su representante para encontrar el sitio adecuado en el que pueda crecer y mostrar sus características», concluyó el director deportivo del FC Cartagena.

Óscar Ureña: «Busco continuidad y minutos para seguir creciendo»

El último fichaje del FC Cartagena, el extremo Óscar Ureña, compareció ayer en rueda de prensa de la mano del director deportivo, Manolo Breis, para ofrecer sus primeras palabras como albinegro. El joven canterano cedido por el Girona se mostró seguro de lo que puede aportar al equipo en la segunda mitad de la temporada. «Vengo a hacer mi juego. Que es salir al campo con descaro, buscar el uno contra uno, el centro y crear ocasiones de gol. Pienso que va a salir bien», aseguró durante su presentación.

Ureña se encontraba estancado en Girona por culpa de una lesión. «Empecé muy bien la temporada con minutos y tuve un pequeño esguince en el tobillo que me dejó parado tres o cuatro semanas. Desde ahí volví a entrar varias veces, pero no he tenido continuidad», afirmó. Con nivel para el primer equipo, pero sin oportunidades, la solución de su club fue buscar una cesión y la encontró en Cartagena. «Busco la continuidad que me ha faltado por culpa de las lesiones y otros aspectos. Quiero continuidad, minutos y crecer como jugador. Creo que aquí puedo conseguirlo», manifestó.

A pesar de su fulgurante ascenso al primer equipo gerundense, las lesiones han cortado su progresión en las últimas dos temporadas. No obstante, el de Figueras se encuentra en perfectas condiciones para competir. «Llevo cuatro meses entrenando a disposición del entrenador y estoy para jugar ya», aseveró. «Ya me estoy adaptando bien y los compañeros me están ayudando mucho. Mi familia también me ayuda y creo que será fácil», expresó.