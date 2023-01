Alberto Antuña Leal (Murcia, 19 de octubre de 1991) ha debutado como primer entrenador del Dresden Titans, equipo que marcha tercero en la segunda categoría del baloncesto alemán, con una victoria en la decimoquinta jornada frente al Eisbaren Bremerhaven (80-91).

Antuña, que como jugador militó en el UCAM Murcia y que inició muy pronto su etapa en los banquillos, es el ayudante en el equipo alemán de Fabian Strauss, quien durante esta semana no estarán al frente de la plantilla debido a una enfermedad. En su lugar, Antuña ha tomado las riendas y ya ha conseguido su primer éxito como entrenador jefe.

El murciano, que está graduado en Relaciones Laborales y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, decidió el pasado verano aceptar la oferta del club alemán tras haber pasado varias temporadas en el Lucentum Alicante y el Palencia como ayudante de Pedro Rivero. "Había estado siete años en España entrenando y cuando acabó la Final Four de la LEB en junio pasado, tenía ganas de probar algo diferente y me llamaba la atención salir al extranjero. Apareció la opción de venir a Alemania, a una liga bastante competitiva, un país con una gran calidad de vida y con muy buenas condiciones laborales. Y al estar más cerca de mi pareja, que está trabajando en Suecia, me pareció llamativo. Todo eso me hizo dar el paso", explicó recientemente Antuña en una entrevista publicada en La Opinión. Además, en la misma explicaba que "al entrenador español se le da mucho valor (en Alemania) y también se le da mucho peso específico al ayudante. En la propia liga hay muchos segundos entrenadores que acaban como primeros. Eso suele ser más difícil en España, pero en Alemania ese salto es mucho más común. Era algo que me llamaba la atención porque es uno mis objetivos a corto plazo", decía un joven técnico que este fin de semana también dirigirá al Dresden Titans en su pabellón frente al Hagen.