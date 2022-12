Un niño murciano de seis años que está gravemente enfermo lucha por salvar la vida y disfrutar de lo que hace feliz a cualquier chiquillo de su edad y su familia, que sufre con él, se pone en manos de los médicos.

Además, busca motivos para la ilusión del pequeño y, como lo que más ilusiona a Julián Cayetano es la inspiración del futbolista Cristiano Ronaldo, intenta contactar con el astro portugués.

Los padres se han movilizado tratando de que el delantero dedique unas palabras que reconforten al chico, a quien un tumor cerebral tiene desde el pasado verano en una cama del pabellón oncológico pediátrico del hospital Nuestra Señora de la Arrixaca, en El Palmar, y está siendo tratado allí de la dolencia que padece.

Miguel Ángel Costa Sánchez y Raquel Clemente Gutiérrez, sus padres, se desviven por Julián Cayetano.

"Estábamos en la playa y de repente empezó a sentirse mal y lo llevamos al hospital. Allí le hicieron pruebas y tenía el cerebro muy dañado por el tumor. Luego llevaron la muestra a Sevilla para analizarla y la situación a día de hoy sigue siendo complicada. Se ha sometido a sesiones de radioterapia y quimioterapia y el pobre lleva así desde agosto, con casi dos meses de ese periodo en la UCI", ha contado su padre. Actualmente, sigue sin plaquetas y eso le deja sin defensas, por lo que hay que reestablecer su estado.

"Estamos sacando fuerzas de donde podemos y esto es muy duro. Ahora estamos buscando estímulos y por eso hemos pensado en que Cristiano Ronaldo, al que idolatra, pueda enviar un vídeo con un mensaje dirigido a Julián", ha añadido el padre, albañil de profesión y que ha tenido que dejar su trabajo para estar junto al pequeño. Su esposa trabaja en la cocina precisamente en la Arrixaca.

"Como es lógico esto nos está costando la salud pero todo lo hacemos por nuestro hijo", ha apuntado Miguel Ángel al tiempo que ha agradecido enormemente el trato que les está dando el personal del hospital, con el neurocirujano Antonio López López al frente: "Aquí a Julián lo quieren muchísimo y están siempre animando al pequeño".

Quienes tanto quieren al pequeño confían en su recuperación, aunque no esconden que es complicado. "Somos creyentes y yo le he pedido a Dios muchas veces que me llevara a mí pero que Julián se quedara aquí", ha comentado su padre.

Y, para animar en todo lo posible a este menor, ha optado por tratar de cumplir con un sueño de Julián. "Le gusta el Real Madrid y especialmente Cristiano Ronaldo. Ha visto el Mundial fijándose mucho en él y hasta, en la medida de sus posibilidades, le imita haciendo el salto y su grito, ese 'siuuu' que le sale cuando marca un gol".

Por ello intenta encontrar apoyos para que el futbolista de Madeira, ex del Madrid y también del Sporting de Lisboa, del Juventus y del Manchester United, le envíe un mensaje de ánimo, igual que otra persona le ha enviado un libro sobre CR7.

"Ojalá que le llegase ese interés a Ronaldo porque sería especial para Julián y creemos que también un estímulo para superar este problema, aunque entendemos que es difícil pues tendrá muchos compromisos", ha indicado.

Para ello se ha compartido en redes esta iniciativa con la invitación de sumarse a ella y de enviar felicitaciones navideñas para este chico del pabellón de oncología pediátrica de la Arrixaca.

Apoyo de Carlos Alcaraz y Valverde

Desde El Palmar el tenista Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, ya ha participado enviando su mensaje. "Hola, Julián, ¿cómo estás? Soy Carlitos Alcaraz. Quería mandarte un fuerte abrazo y espero que te mejores pronto. Seguro que sales adelante y muchísimo más fuerte. Te mando un beso enorme y todo mi apoyo. No vemos muy pronto", es el mensaje del jugador palmareño.

También el ciclista Alejandro Valverde se ha sumado para mandar mucho ánimo al pequeño.

Esta semana Julián y el resto de pacientes que ocupan esta planta han recibido la visita de los Bomberos de Murcia y se prevé que en los próximos días también puedan compartir un rato con la plantilla del UCAM Murcia Club Baloncesto.

Para finalizar, la familia quiere "agradecer a todo el mundo el apoyo moral y material que han recibido durante estos días y, en concreto, agradecer enormemente el recibido por las familias de ambos".