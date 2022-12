El Cartagena, a endulzar el fin de año

Cierra el Fútbol Club Cartagena el año en el Estadio Municipal de Santo Domingo frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón (21.00) en el partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa de S.M El Rey. Solo tres días después del último compromiso liguero, los de Carrión han viajado hasta la Comunidad de Madrid para hacer frente a la eliminatoria copera de treintaidosavos de final. Tres partidos sin conseguir la victoria sumen al conjunto albinegro en un mar de dudas, pero se aferra el equipo a la ilusión de la Copa para cambiar de ‘chip’ y endulzar el amargo sabor de boca que dejó el pasado encuentro frente al Racing. En caso de avanzar de ronda, el Cartagena se vería las caras con un rival de Primera División.

Vuelve la Copa y con ella la ilusión de realizar un buen papel para el FC Cartagena, sin embargo, el segundo partido eliminatorio llega en un momento complicado para el cuadro cartagenerista. Las sensaciones de las últimas fechas no han sido las mejores y los resultados hablan por sí solos. Dos derrotas y un empate en tres jornadas en el tramo final de la primera vuelta han bajado al Cartagena de los puestos de play off en liga y han regado la semilla de la duda justo antes de un encuentro a vida o muerte en Alcorcón. A partido único y en el estadio del equipo de menor categoría.

Ya solventó la papeleta el Cartagena en Alfaro el pasado 13 de noviembre en La Molineta en un partido que se atragantó y que desatascaron entre Borja Valle y Ortuño saliendo desde el banquillo. El conjunto de Segunda RFEF puso enun aprieto a los albinegros, plagados de bajas y novedades en el once, con una buena defensa aunque no tuvieron mordiente en ataque. No logró el gol el Cartagena hasta el último cuarto de hora gracias a una conducción perfecta de Valle y un pase al hueco para Alfredo, que definió con calidad en el mano a mano para dar el pase a los suyos tras un partido flojo.

En los treintaidosavos de final espera el Alcorcón, recién descendido de Segunda y, consecuentemente, uno de los equipos más fuertes de Primera RFEF. Empatado a 36 puntos con el Córdoba, los amarillos comparten el liderato del grupo 1 y son claros candidatos para volver al fútbol profesional después de abandonarlo en la pasada campaña. Curiosamente, los alfareros certificaron su caída a Primera RFEF con una dura derrota por 3 a 1 en el Cartagonova con un equipo en el que aún militaban los ahora albinegros Borja Valle -que marcó ese día-, Iván Calero -que no fue convocado- y el ya exalbinegro Óscar Arribas.

El Alcorcón viene de vencer en la primera ronda copera al Ourense, de Segunda RFEF, por 4 a 5 en la tanda de penaltis después de empatar a 1 en los 90 minutos y la prórroga. En liga, los de Fran Fernández solo han perdido 3 partidos en 17 jornadas mientras que han ganado 11 y han empatado otros 3. En las últimas tres jornadas, los alcorconeros han cosechado una derrota contra Unionistas por 2 a 1 y dos victorias frente al Córdoba por 3-0 y al Racing de Ferrol por 1-2.

En la convocatoria de Luis Carrión para el encuentro no ha entrado Julián Delmás por decisión técnica mientras que Jairo Izquierdo y Aarón Escandell son baja por lesión. La portería tiene más novedades, ya que los porteros del filial -ambos por encima de los 23- no pueden disputar la Copa por normativa, lo que ha obligado al Cartagena a llamar a Óscar Medina, guardameta del juvenil. La convocatoria la completan los canteranos Antonio Sánchez, Farru y Neskes en un partido en el que se esperan bastantes cambios en el once del entrenador catalán.

Carrión: "Queremos resarcirnos de la derrota del otro día pasando"

El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, compareció ayer ante los medios tras la última sesión de entrenamiento del equipo en Cartagena antes de viajar a la Comunidad de Madrid para el partido de esta noche frente al Alcorcón. Quiere aprovechar el entrenador el cambio de competición para redimirse de los últimos resultados en liga. «Tenemos ganas de que llegue el partido para resarcirnos de la derrota del otro día haciendo un buen partido en Alcorcón y pasando de ronda, que nos hace mucha ilusión», afirmó.

En lo referente a la plantilla, Carrión espera «ver un buen equipo» para hacer un buen partido. «En Alfaro teníamos muchas bajas y ahora no tenemos tantas. Tenemos más gente del primer equipo disponible e intentaremos sacar un equipo competitivo porque creo que la eliminatoria lo merece», aseguró. Tendrá las bajas de Jairo y Escandell por lesión. «Jairo tiene una contusión, no es mucho, pero no llega al partido. Aarón tiene una pequeña rotura y esperemos que esté bien para el regreso», apuntó.

En ese aspecto, el preparador aclaró las decisiones que tomó en la convocatoria respectivo a la portería y la defensa citando al portero juvenil Óscar Medina y a los defensas Antonio Sánchez y Farru en detrimento de Julián Delmás. «Los dos porteros del filial son sub-25 y ninguno puede jugar por una norma de la competición. Por eso tenemos que llevar a un juvenil. En el lateral izquierdo tenemos la posibilidad de Farru, de Datkovic o de Calero a pierna cambiada. No quiero dar demasiadas pistas, pero están preparados y el que salga lo hará bien», zanjó.

Los tres días transcurridos desde el encuentro liguero han sido frenéticos para el equipo en la preparación del último partido del año. «Tuvimos recuperación con la gente muy cansada, hemos trabajado y visto vídeos del Alcorcón para saber cómo hacerle daño y que no nos lo hagan. Intentaremos que las cosas salgan mejor que últimamente para despedir bien el año con una victoria», reiteró el preparador.

Por último, Carrión valoró al conjunto alfarero. «Tienen un entrenador con experiencia en Segunda y que ha hecho buenas temporadas. Ha mantenido parte del equipo y ha firmado bien», concluyó.