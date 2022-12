Esta tarde a las siete, el Alhama ElPozo jugará el partido correspondiente a la jornada doce de la Primera División Femenina Liga F. Será en la Ciudad Condal, en el estadio Johan Cruyff, ante el líder de la categoría, el FC Barcelona, quien cuenta todos sus partidos por victorias. Los números de las blaugranas son demoledores. Treinta y tres puntos, once victorias, cuarenta y cinco goles a favor y cuatro en contra.

En la parte opuesta de la clasifcación está el Alhama ElPozo, con solo tres puntos y muchos problemas en forma de lesiones.

A tenor de los datos, el FC Barcelona es el claro favorito.El Alhama ElPozo no tiene nada que perder.

Las convocadas por Randri Garcia son las porteras Laura Martínez y Noelia Gil, además de las jugadoras de campo Judith, Andrea Carid, Daniela Arques, Jade Boho, Helena Torres, Kuki, Zaira, Nerea Vicente, Carmen Fresneda, Sara Rubio, Marina Martí, Lucia Martínez, Raquel Pinel y Xaxa.

Randri dijo en la previa del choque que «estamos muy jodidos tras perder ante el Villarreal ya que sabíamos que era un rival al que podíamos ganar para acercarnos a la salvación. No estuvimos a la altura». «El partido de hoy no es el mejor escenario ni el mejor rival para sumar, pero vamos con las ganas e ilusión de hacer un buen partido y sobre todo, de crecer y seguir aprendiendo. No es imposible sacar un resultado positivo. Esta semana, al cúmulo de bajas, sumamos la de Lena Pérez por sanción. Jugamos contra el mejor equipo del mundo», añadió el técnico del conjunto murciano.