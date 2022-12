El buen partido que el Real Murcia realizó ante el Alcoyano (1-0) es probable que trastoque lo que Mario Simón tenía pensado antes de los tres partidos -ya ha jugado uno- que tenía que disputar en siete días. El segundo será el que disputará mañana el conjunto murcianista en Cornellá (16:00 horas, InsSports TV).

Tal y como el técnico murcianista dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Alcoyano, «iba a ser una semana en la que tenía que demostrar la gran plantilla que tenemos», dando a entender que las rotaciones iban a aparecer en el once y que los menos habituales tendrían oportunidades en este periodo. Pero quizá, con lo que no contaba Simón, es que el Real Murcia realizara uno de los mejores partidos de la liga hasta el momento con un once que poco querrá tocar después de estar prácticamente dos meses haciendo probaturas con todas sus piezas.

Le funcionó todo al Real Murcia contra el Alcoyano. Solamente le faltó algún gol más para culminar un gran partido. Desde la defensa hasta la ofensiva, todos cuajaron un notable partido. Parece que el técnico madrileño va encontrando por fin su once tipo. En la defensa, Arnau Solà por la izquierda, Alberto López por la derecha, con Piña y González en el centro de la zaga, parecen innegociables después del gran partido. Sin embargo, hay varios jugadores que aspiran a tener minutos y que en sus intervenciones no han desentonado del resto de sus compañeros. Es el caso de Iván Casado o Manu Pedreño, que cuando les ha tocado la oportunidad, han hecho un buen papel.

En el lateral derecho del Murcia, Alberto López parece haberse hecho con el puesto fijo a pesar de ser un zurdo cerrado poco acostumbrado a esa posición. Cuajó un buen partido en defensa y en ataque y no parece un buen momento para sentarle, pero cada semana que pasa Javi Rueda, que ya ha entrado en tres convocatorias tras superar su lesión, pero que no aún no ha jugado, tenga algún minuto ante la UE Cornellà. El lateral derecho fue de las noticias más positivas del principio del curso, dejando buenas actuaciones y mostrando un gran potencial, pero la lesión en el tobillo derecho le sacó del once durante más de un mes y ahora, tanto Solà como López están jugando realmente bien.

En el centro del campo, el doble pivote Ale Galindo-Julio Gracia funcionó a a perfección tanto en tareas ofensivas, pero sobre todo como defensivas. Atendieron a las coberturas siempre a tiempo y fueron el primer eslabón de la cadena de creación. Parece difícil que Simón rote en ese puesto por las pocas garantías que tiene en el banquillo. Solo Aguza, que lleva un tiempo sin contar para el técnico, podría ser una opción, ya que Armando suele ocupar un papel más desde el banquillo.

Un poco más adelantado jugó Pablo Ganet, que después de un periplo por el banquillo, parece haber vuelto a un buen nivel y aunque ahí la competencia es mayor, pudiendo meter a Arnau Ortiz por el medio, apunta de nuevo a la titularidad.

La banda derecha es sagrada para Pedro León, mientras en la izquierda podría entrar Zeidane en lugar de Loren, aunque éste fue el mejor del encuentro ante el Alcoyano y también será una una decisión complicada para el técnico. En punta, Dani Vega se movió por el centro, pero podría cambiar para jugar con un nueve que fije más a los centrales. Ahí, Carrasco y Miku tienen sus opciones.