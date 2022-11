ElPozo Murcia no podrá contar este viernes con el ala cierre Felipe Valerio, quien tiene que guardar reposo unos tres días y después llevar una férula protectora dental por una luxación con desplazamiento del incisivo central superior derecho, fisura del incisivo central superior izquierdo y traumatismo del labio superior, debido a un choque que sufrió el pasado domingo en el derbi en Cartagena ante el Jimbee. El club desconoce el tiempo que estará de baja el brasileño, que al menos se perderá el partido de este viernes en casa ante el Manzanares.

El partido de la undécima jornada de liga de Primera División no se disputará en el Palacio de los Deportes, sino en el pabellón Príncipe de Asturias debido a que la primera instalación está ocupada por la Lan Party. Por ese mismo motivo, el equipo de Javi Rodríguez está entrenando durante toda la semana en el pabellón de la Avenida Juan Carlos I de cara a ese encuentro que se disputará a partir de las ocho de la tarde. Los abonados no pagarán, pero deben tener en cuenta que los asientos no son numerados. Las entradas tiene el precio de 5 euros si se adquieren a través de la web del club.

La semana próxima tendrá el equipo murciano dos encuentros. El primero de ellos el martes en la pista del Movistar Inter (19:00 horas), y el segundo, el domingo 11 (12:00 horas) en casa frente al Industrias Santa Coloma, el club desde el que llegó Javi Rodríguez el pasado mes de agosto.