Volvió el Fútbol Club Cartagena a su estadio después de tres semanas de exilio y volvió a ganar como no lo hacía desde que salió del Cartagonova. La afición albinegra demostró una vez más que gana partidos perdonando primero el grave error de Aarón Escandell que costó el tanto en contra y llevando después en volandas a los suyos ante uno de los mejores equipos de la categoría. Recupera sensaciones el Cartagena con un triunfo de peso, olvida los dos últimos encuentros y recupera también los puestos de promoción de ascenso con tres puntos vitales ante lo que se ha convertido en un rival directo.

Demostró resiliencia el FC Cartagena tras un mal arranque que llenó de dudas a todos los presentes. No funcionaba nada en el conjunto cartagenero y, aún así, tuvo la personalidad para no venirse abajo y darle la vuelta al resultado con unos cuantos ajustes y un cambio de actitud. Escandell estuvo mal en la salida de balón que provocó el primer gol, pero no se lamentó y se recuperó como lo hizo el resto del equipo. De Blasis se echó al equipo a la espalda y Borja Valle cambió la cara de los albinegros al comienzo de la segunda mitad. Un penalti provocado por el de Ponferrada puso el empate con una magnífica definición de Sadiku y Ortuño, que entró de refresco, culminó la remontada de cabeza para hacer enloquecer a todo el estadio.

El Cartagena salió al partido de manera irreconocible. No tuvo la actitud ni la concentración necesarias para hacer frente a un Eibar que pronto demostró sus intenciones. No había llegado el quinto minuto de juego cuando Yanis Rahmani avisó con un tiro cruzado tras recibir en la izquierda y pisar el vértice del área grande, pero Escandell respondió con una mano firme para despejar un balón que se colaba.

Intentó el Cartagena presionar la salida de balón del contrario, pero tampoco estuvo bien colocado y el Eibar superó las líneas albinegras con facilidad para merodear el área de Escandell. Penalizó de la peor manera el Eibar los momentos de zozobra del FC Cartagena con el primer gol del partido. Dudó en la salida de balón Kiko Olivas y se la cedió a su portero con poco margen sobre la fuerte presión de Blanco Leschuk. Aarón erró en el control y el delantero le rebañó la pelota a la misma vez que la cedió para Yanis Rahmani, que seguía de cerca la jugada. El franco argelino solo la tuvo que empujar en el área pequeña para poner el 0 a 1 y aumentar la incredulidad de la parroquia albinegra tras el dubitativo inicio de los suyos.

Los cartageneros intentaron reponerse a través de la posesión del balón y la aparición de Pablo De Blasis fue clave para su equipo. Los albinegros, muy espesos con balón, mejoraron a través del ‘ocho’ y se acercaron a la portería de Luca Zidane. Calero tuvo un disparo desde la frontal que se marchó fuera por poco y Sadiku encontró un balón suelto en el área azulgrana franco para hacer el empate, pero se topó con la buena salida del meta, que bloqueó su tiro en una de las más claras del Cartagena en los primeros cuarenta y cinco minutos.

A la media hora comenzó a funcionar la presión alta del cuadro cartagenerista y un robo de Calero terminó en una buena opción de cabeza para De Blasis que se fue cerca del primer palo. Con el balón parado, también a cargo del argentino, rozó el Cartagena el gol con dos remates de Datkovic al palo y a las manos de Zidane. Al borde del descanso la volvió a tener Sadiku aprovechando un defectuoso pase atrás de la zaga eibarresa, pero estuvo atento Rober Correa para desbaratar la ocasión cuando ya se medían en el mano a mano delantero y portero.

Llegó el partido al descanso y Luis Carrión introdujo cambios para tratar de reconducir el rumbo de un partido que se le escapaba. Borja Valle saltó al césped por Datkovic y cambió la posición con Jairo, que descendió a la línea defensiva. Así varió el técnico albinegro la disposición de su equipo y nada más reanudarse el encuentro se notó a un Cartagena mejor plantado en el campo. La mejor actitud y una presión efectiva ayudaron a cambiar las sensaciones que dio el cuadro local en la primera mitad.

Sobre la hora de juego revisó el colegiado Galech Apezteguia un posible penalti a favor del Cartagena por mano de Tejero en el área, pero la leve acción sumada a la poca trascendencia del toque, llevaron al árbitro a no decretar la pena máxima. Como si un capricho del destino se tratase, a los pocos minutos de la primera revisión llegó una segunda que sí terminó con el balón en los once metros: Borja Valle remató fuera un peligrosísimo centro de Pablo De Blasis, pero en la acción, Luca Zidane golpeó al delantero con ambos puños en la cabeza en un intento por despejar. Armando Sadiku fue el encargado de poner el 1 a 1 con una ejecución perfecta del penalti a la cepa del poste izquierdo.

La Sociedad Deportiva Eibar pareció responder al tanto en contra con buenos minutos de juego y gracias a la salida de Stoichkov y Rios Reina desde el banquillo, pero se diluyó el efecto y ambos conjuntos firmaron un pacto de no agresión durante un buen rato en el que entraron Sadiku y Jansson para dar salida al cuadro cartagenero sin éxito. Sin embargo, en la prolongación rompió el Cartagena lo acordado y no se conformó con el empate logrando el tanto de la victoria en el minuto 95. Calero inició una transición por la izquierda y encontró a Jairo en tres cuartos para ponerle el balón en carrera. El tinerfeño llegó hasta línea de fondo y puso un caramelo a Ortuño, que se relamía dentro del área. El ariete le imprimió fuerza y superó a Luca Zidane por alto para besar la parte baja del larguero y entrar acariciando la red lateral en su descenso.

Sin tiempo para más el colegiado decretó el final del partido y el Cartagena se hizo con tres puntos vitales en la lucha por la promoción de ascenso. Vuelven los albinegros a la quinta posición desde el séptimo puesto a falta de finalizar la jornada. Rompe con el triunfo el equipo del Cartagonova las malas sensaciones de los últimos dos partidos y vuelve a la senda de la victoria.

Carrión: «Tengo dos delanteros centros de la hostia»

Tras el pitido final del encuentro entre el Fútbol Club Cartagena y la SD Eibar, Luis Carrión atendió a los medios de comunicación que le esperaban en la sala de prensa del Municipal Cartagonova. El catalán analizó el partido y dio su versión de los hechos, mostrando su alegría tras el importante triunfo. «El equipo ha competido muy bien a partir de su gol y sobre todo en la segunda mitad. Hemos sabido defender después de empatar y al final hemos llegado bien al área y hemos ganado el partido en una buena acción», afirmó.

Tuvo un momento Carrión para analizar la victoria desde el valor al contrario. «Es un triunfo importante porque el Eibar me parece un muy buen equipo. Saben lo que hacen y son difíciles, más cuando se ponen por delante porque trabajan bien y son solidarios. Hemos sido capaces de remontar pasando por momentos difíciles y estoy muy contento», reiteró Carrión.

El de Barcelona agradeció a su manera el trabajo de sus dos delanteros centros, que vienen alternando titularidades y goles y que ayer marcaron ambos. «Tengo dos delanteros de la hostia, buenísimos. Muchas veces, la gente no sabe valorarlos, pero son muy buenos y van a terminar la liga con muchos goles. Ya no sé a quién poner, porque los dos están bien», aseguró.

Carrión le quitó hierro al error de Aarón Escandell que propició el tanto eibarrés y reafirmó la forma de jugar del equipo, que no abandonará a pesar de los fallos. «El error es por nuestro modelo de juego y seguramente cometamos más. Es nuestra forma de jugar y me voy orgulloso de haber seguido queriendo el balón a pesar del error porque eso ha hecho que el rival se alargase y tuviesemos espacio», manifestó.

El preparador del Cartagena explicó sus cambios en el once con la entrada de Sangalli y cómo varió el esquema en la segunda mitad. «Quería que Sangalli estuviera por dentro para encontrar espacios, pero no hemos sido capaces de circular hacia la derecha y no hemos tenido ventaja ahí. La salida de Borja ha hecho que ellos corrigieran esa zona, generando espacios en otros lados. Hemos corregido bien lo que teníamos que corregir para ganar», zanjó.

Por último, el catalán agradeció el apoyo de la afición cartagenerista después de tres semanas lejos del Cartagonova. «El ambiente del estadio ha sido muy bueno. Ha habido momentos de dudas al principio porque no estábamos bien, pero todo el mundo ha estado con el equipo y nos ha ayudado a ganarlo, sin duda», concluyó el entrenador del Fútbol Club Cartagena.