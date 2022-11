En la duodécima jornada de liga, llega la primera prueba de fuego para un UCAM Murcia que ha ido de menos a más desde que comenzó el curso. Los universitarios visitan al intratable Antequera (17.00, Web Directo), que marcha líder en solitario del Grupo IV de Segunda RFEF.

El UCAM Murcia, tras vencer con remontada incluida al Cádiz B, tiene los puestos de play off a tiro y está en una situación muy diferente a la de hace unas semanas. El equipo de Jorge Romero parece que va encontrando automatismos y combinan tramos de muy buen juego con otros no tan buenos. Quizá la faceta a mejorar para ellos sea sufrir menos desconexiones, o al menos que duren menos tiempo, ya que le pueden costar el partido. De hecho, ante el Cádiz B, en los primeros 15 minutos, el filial cadista pudo meter más de un gol, pero no tuvo puntería.

Suma tres victorias en los últimos cuatro partidos el conjunto universitario, que solamente ha perdido un partido en los últimos dos meses. Son solo dos puntos lo que le separan de las posiciones de play off, pero todavía le queda mucha distancia para dar caza al líder, el Antequera, que le saca diez puntos. El UCAM Murcia tiene ante sí el dar un golpe de autoridad, reafirmándose fuera de casa, donde solo ha ganado un partido de cinco jugados, recortando la distancia con el líder y quitándole la condición de invicto en El Maulí.

Son muchos alicientes los que tiene por delante el UCAM Murcia para el encuentro de hoy, pero a la vez saben que no será fácil. El Antequera no es líder por casualidad. Solamente ha perdido un partido de once posibles y es el equipo que más goles mete (19 en 11 partidos) y el que menos recibe (7 goles en las mismas jornadas) de todo el grupo. Casi toda su producción goleadora es obra de cuatro jugadores, que acumulan 16 goles entre ellos. Luis Alcalde e Israel Domínguez son los máximos artilleros con cinco dianas. Y le siguen Montori y Utrilla con tres cada uno.

Sabe Jorge Romero que no será un partido fácil. «Es un equipo muy exigente. Están ahí arriba porque lo merecen. Ellos son un equipo dinámico, capaz de ser protagonista con balón e intensos en su presión. Esperamos un partido en el que ambos equipos vamos a querer tener el balón, aunque estos duelos sabemos que se deciden con los aciertos que tengas en ambas áreas», explicaba sobre el rival.

En el apartado de bajas, Alfredo, que era duda, parece que entrará en la convocatoria, mientras que Mario Abenza será baja por segunda semana consecutiva. Pedro Torres sigue su recuperación de forma positiva, pero aún no tiene ritmo de competición.