El Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia Costa Cálida se ven las caras en el derbi regional del fútbol sala (La 7 TV, 12.00 horas) en un tenso encuentro con la zona alta de la clasificación en juego. El Palacio de los Deportes de Cartagena será testigo del primer derbi de esta temporada, que tiene lugar en la décima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala con todas las posibilidades abiertas. Los meloneros son terceros en la clasificación e incluso pueden alcanzar el liderato de conseguir la victoria mientras que su rival es quinto y quiere recortar la distancia de cinco a dos puntos con un triunfo en el templo rojiblanco. Duda se enfrenta una vez más al que fue su equipo durante 17 temporadas, entrenado ahora por Javi Rodríguez, en su primer derbi con el cuadro charcutero.

El partido más esperado para las aficiones del Jimbee y de ElPozo dará comienzo esta mañana al mediodía y pondrá a prueba las aspiraciones de los dos representantes de la Región de Murcia en la máxima categoría del fútbol sala español. Con 19 puntos se encuentra el cuadro melonero, a 3 del Barça, líder con 22. Con 14 se mantiene ElPozo en su intento por alcanzar las posiciones de arriba. La tensión propia de un derbi se verá alimentada por la situación clasificatoria y por la buena forma de ambos conjuntos, enrachados antes de enfrentarse.

El Jimbee Cartagena ha vencido consecutivamente en sus últimos 5 encuentros -4 de liga y 1 de Copa del Rey- frente a Industrias Santa Coloma -7 a 1-, Córdoba -1 a 3-, Levante -5 a 3-, Nueva Elda -3 a 6- y Ribera Navarra -1 a 5-. Clasificado para octavos de final de la competición copera y en su mejor momento en liga, los de Duda se encuentran preparados para vencer a su rival histórico y seguir a la caza del todopoderoso Barça.

Por su parte, ElPozo se presenta en Cartagena con cuatro victorias ligueras en los últimos cinco partidos frente al Barça -2 a 1-, Jaen -1 a 4-, Palma Futsal -7 a 5- y Xota -7 a 1- y una derrota contra el Real Betis -7 a 4-. En Copa del Rey suspendió el conjunto charcutero perdiendo en la tanda de penaltis contra Sala 10 y fallando a su clasificación para octavos.

En cuanto a las bajas, el Jimbee no podrá contar con Juanpi, lesionado de larga duración y que no estará con el equipo hasta el comienzo del nuevo año, ni con Raúl Rocha. En duda están Juanan, Bebe y Javi Mínguez, ya que no han entrenado con normalidad durante la semana por culpa de molestias producidas en Tudela.

Ambos entrenadores saben que el derbi no es un partido más y así lo demostraron en sus declaraciones en la previa. «El partido son tres puntos, como los de la última semana o los de la próxima, pero siempre es un encuentro especial», afirmó Duda. «Todos los derbis son distintos, da igual cómo vayas en la clasificación y cuál sea el presupuesto. Te da más ilusión, ganas y empuje», aseguró Javi Rodríguez.