El FC Cartagena amenaza a otro gigante

El Fútbol Club Cartagena tiene esta tarde ante el Granada (18.30, LaLiga Smartbank TV) la oportunidad de sacarse una espina que lleva dentro desde el pasado fin de semana. Ante los rojiblancos quiere el cuadro de Luis Carrión volver a encontrar sensaciones, volver a disfrutar de su juego ofensivo y volver a ganar, todo lo que no pudo hacer en el Estadio de Gran Canaria contra Las Palmas debido a la inferioridad numérica que le dejó en desventaja durante casi todo el encuentro. Enfrente tendrá al conjunto de Aitor Karanka, que se sitúa un puesto por encima en la tabla -cuarto- con la misma cantidad de puntos que los cartageneristas, pero con evidentes problemas a domicilio que el Cartagena puede aprovechar. Cartageneros y granadinos se ven las caras en el Municipal Cartagonova en uno de los duelos de la jornada en la parte alta de la clasificación.

La decimotercera jornada de LaLiga Smartbank pone frente a frente a uno de los equipos más sorprendentes de lo que llevamos de campeonato contra un descendido de Primera División que quiere demostrar su teórica superioridad. La calidad de ambas plantillas sugiere un partido de alto nivel y la situación clasificatoria añade tensión y presión a un partido que lo tiene todo. El Cartagena ya ha demostrado no tener miedo a los grandes equipos de la categoría tras vencer a todo un Levante en el Ciutat de València y después de poner contra las cuerdas al Alavés en el Cartagonova para sacar un empate que supo a poco. Se enfrenta al tercer descendido el conjunto albinegro con la intención de repetir el buen papel realizado contra los dos anteriores.

Llega el FC Cartagena al partido después de conocer todos los escenarios posibles en los últimos tres partidos. Salió vivo el conjunto cartagenero del Heliodoro Rodríguez López ante un Tenerife que tuvo las mejores ocasiones, pero que no pudo imponerse a un competitivo Cartagena que tiró de calidad y solidez en los peores momentos del encuentro. Con el empate a cero se trajo el cuadro albinegro un punto de las Islas Canarias que hizo bueno contra otro equipo isleño, el Ibiza. Frente a los celestes, el Cartagena se mostró superior durante todo el partido e incluso pudo golear, pero le bastó con los tantos de Calero y Sadiku para certificar una cómoda victoria.

Fue en Las Palmas donde paladeó el Cartagena el amargo sabor de la derrota más cruel. Sufrieron y aguantaron los albinegros de vuelta en tierras canarias, pero no terminaron logrando el premio que sí consiguieron en Tenerife. Un solo despiste tuvo el Cartagena que le costó la derrota, pero no se recreó el cuadro cartagenero en el drama durante la semana y se puso a trabajar para seguir luchando. «Fue cruel, pero no lo considero tan duro, dejamos de ganar un punto», suavizó Luis Carrión en la previa.

Esa fuerte mentalidad que tiene el Cartagena para pasar página tras un momento difícil la tiene también para creer en sus posibilidades contra uno de los mejores equipos de la categoría como el Granada. El entrenador catalán no ve a su equipo pequeño «ante nadie» y confía en su grupo para ganar a los nazaríes a pesar de las bajas en el once: Ferreiro y Delmás están descartados y Kiko Olivas lo tiene muy difícil para llegar. La situación en defensa se complica con la sanción de Pablo Vázquez, pero el técnico tiene claras las posibilidades de los suyos. «Incluso si tuvieramos que meter a Farru, que está muy bien, no tendríamos problema. Estoy convencido de que sacaremos un once muy bueno para intentar hacerle daño al Granada», aseguró.

Por su parte, la escuadra granadina llega con dos victorias y una derrota en los últimos tres encuentros que le han dejado sensaciones dispares. Los de Karanka golearon por 5 a 0 al Real Sporting y, solo tres días después, se estrellaron con el Tenerife en el Heliodoro cayendo por 2 a 0. En el último partido, los rojiblancos volvieron a ganar 1 a 0 al Zaragoza, confirmando su irregularidad y poniendo de manifiesto sus dificultades fuera de casa. De las diez posibles bajas que podía presentar el Granada en el Cartagonova, Callejón, Víctor Díaz y Petrovic se han recuperado a tiempo, Quini, Ricard, Perea y Neva son duda mientras que Silva, Sergio Ruiz, Torrente y André están descartados.