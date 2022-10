El portentoso nivel del Fútbol Club Cartagena en su tercera temporada consecutiva en LaLiga Smartbank ha supuesto una sorpresa mayor para la categoría y ha puesto el nombre de la ciudad trimilenaria en boca de todos. Luis Carrión ha sido capaz de poner a funcionar a un grupo de futbolistas casi nuevo por completo en tiempo récord no solo para lograr la permanencia, objetivo prioritario del club, sino para llevar al club cartagenero a un nuevo estrato y luchar contra los mejores por colarse en un idílico play off. Gran parte de culpa del buen momento que atraviesa el equipo la tiene su capacidad ofensiva, seña de identidad del entrenador, no obstante, el ataque se ha basado hasta ahora en actores inesperados a un nivel sobresaliente como Jairo y Calero mientras que los jugadores fichados para llevar el peso del ataque se mantienen un paso por detrás.

No existe un ‘pero’ achacable a la campaña del FC Cartagena hasta el momento. Los resultados están ahí y la competitividad del equipo es indudable tanto en casa como fuera. Sin embargo, cuenta el equipo con un ‘potencial escondido’ en su plantilla que, de aparecer, no podría más que mejorar al conjunto albinegro. Ese potencial que aún no ha visto la luz está en los extremos y lleva el nombre de ciertos jugadores que no han podido demostrar su fútbol en el Cartagonova. David Ferreiro, Franchu Feuillassier, Óscar Arribas y Jaime Romero, por unos motivos o por otros, aún no han aportado lo que se espera de ellos en lo que llevamos de temporada y el FC Cartagena sigue esperándolos.

Lo cierto es que el sistema de juego de Luis Carrión, vertical por bandas y creativo en el último tercio del campo, necesita de la calidad de sus extremos para aportar soluciones tanto exteriores como interiores para atacar el área rival. Sin embargo, tan solo Jairo -fichado para el lateral izquierdo- y Borja Valle han dado la talla en esa posición junto con los destellos puntuales de Isak Jansson. Por otro lado, el excelso rendimiento de Iván Calero llegando desde atrás ha aportado más de lo esperado -1 gol y 3 asistencias- y ha supuesto un pilar sobre el que asentar el ataque. No obstante, no tiene un plan alternativo por ahora el FC Cartagena con el perjuicio que ello supone: las opciones quedan limitadas, el efecto sorpresa se elimina y la fatiga aumenta el riesgo de lesión.

Para mantener el tipo en la parte alta de la clasificación, el Cartagena necesita recuperar a Ferreiro y Franchu, un paso adelante de Arribas y la puesta a punto de Jaime Romero. El primero llegó a la ciudad portuaria avalado por su calidad, desborde y experiencia, sin embargo, no ha podido explotar aún ninguna de sus mejores aptitudes por culpa de una microrrotura en el recto femoral derecho que se está alargando demasiado en el tiempo.

La situación de Franchu

La de Franchu es una situación difícil. El argentino ha arrastrado molestias indeterminadas que le han obligado a salir del equipo intermitentemente y, cuando ha estado disponible, ha jugado muy poco o nada. En las últimas cuatro jornadas, el extremo se ha sentado en el banquillo listo para jugar, pero solo ha disputado 3 minutos contra el Leganés y no saltó al césped contra Tenerife, Ibiza ni Las Palmas. Por otro lado, Arribas se ha mantenido sano desde que comenzó la liga, pero no ha destacado en los minutos que ha jugado a pesar de sumar el gol contra el Albacete que terminó significando la victoria y Jaime Romero aún parece lejos de su mejor nivel tras un mes con el equipo.

Por unas circunstancias o por otras, cuatro de los jugadores de los que más se esperaba aún no han encontrado el ritmo de un equipo que se ha mantenido sin su aportación, pero que la necesita. Necesita el Cartagena de la veteranía de Ferreiro, del descaro de Franchu, de la velocidad de Arribas y de la calidad de Jaime para aguantar en la parte alta junto a los gigantes de la categoría.

Bodiger vuelve al Cartagonova como titular indiscutible en Granada

Yann Bodiger se reencuentra este fin de semana con su antiguo estadio, su antigua afición y con algunos de sus antiguos compañeros en el FC Cartagena. El centrocampista francés vuelve a Cartagena cinco meses después de pisar el césped del Cartagonova por última vez y lo hace asentado en un Granada que ha sacado al cuadro albinegro de la cuarta plaza en beneficio propio y que ahora quiere dejarlo atrás con una victoria.

El duelo no puede ser más directo entre dos equipos con la misma puntuación y que tienen la misma idea de mantener el ritmo de cabeza y la tensión aumenta con un exalbinegro en el equipo de enfrente. El de Sète llega al partido como titular indiscutible en el Granada de Aitor Karanka.

Ha disputado once de los doce partidos que llevamos hasta ahora y en todos ellos ha sido titular, jugando los noventa minutos en diez ocasiones. A pesar de no haber sumado aún ningún gol ni asistencia, Bodiger se ha convertido tras el primer cuarto de temporada en la brújula de los rojiblancos y su entrenador no entiende el fútbol sin él. Aún con el galo en buena forma, no ha conseguido el cuadro andaluz solventar sus problemas a domicilio, un problema que arrastran hasta el Cartagonova, donde les espera un complicado partido.