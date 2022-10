Volver a enlazar dos victorias consecutivas, nuevo objetivo para el Real Murcia

El Real Murcia regresa este domingo a la Nueva Condomina con el objetivo principal de ser más eficaz cara a portería cuando juega en casa. Si logra anotar, después de hacerlo solo en uno de sus cuatros partidos como local hasta ahora, estará más cerca de lograr el triunfo. Y si es capaz de vencer esta jornada, volvería a enlazar dos victorias consecutivas por segunda vez en esta temporada.

Sobre el papel parece que este efecto dominó no debería requerir demasiada dificultad, sin embargo, lo cierto es que al conjunto grana se le está atragantando lo de jugar en casa. Cierto es que ninguno de los cuatro equipos que hasta ahora han pasado por Nueva Condomina han logrado llevarse los tres puntos, pero tan solo la SD Logroñés es la que se ha marchado de vacío tras los empates a cero ante el Calahorra, Numancia y Real Unión. El Real Murcia es uno de los equipos que menos goles a favor presenta como local, y poner fin a ese lastre le podría permitir volver a encadenar dos triunfos seguidos si vence este domingo a Osasuna Promesas.

Enlazar dos jornadas sumando tres puntos es algo que los de Mario Simón no consiguen desde el inicio del campeonato, cuando logró hacerlo en sus dos partidos consecutivos lejos de casa ante el Intercity y la Real Sociedad B. De hecho, sería la mejor manera para cerrar un mes de octubre con 10 puntos logrados de 15 posibles, unos números que le consolidarían todavía más en la parte alta de la clasificación.

Y es que, entre los rivales que pelean actualmente por los primeros puestos del grupo II de la Primera Federación, todos ellos han logrado enlazar dos semanas ganando en las últimas jornadas que se han celebrado. El CD Castellón, líder destacado con 20 puntos, cinco más que el conjunto grana, ya encadena cuatro triunfos consecutivos, mientras que el Eldense, segundo clasificado, incluso superó esa racha con seis semanas saliendo victorioso hasta que cayó el pasado fin de semana ante el Atlético Baleares.

El Alcoyano, tercer clasificado, llegó a enlazar cuatro jornadas ganando. Hasta ahora, que encadena tres derrotas consecutivas, aunque esta situando en al tercera plaza, justo por encima del Real Murcia. Mientras que la Real Sociedad B, que ocupa actualmente la quinta posición, y equipo ante el que los granas lograron sus dos victorias consecutivas, ya suma dos seguidas al superar al Nástic y al Real Unión.

Así pues, el hecho de liberarse en casa, y mostrarse aún más sólido que en los cuatro partidos anteriores, podría permitir al Real Murcia aumentar su progresión ascendente a partir del domingo.

Ramos y Moreno se vuelven a reunir hoy

La alianza entre Agustín Ramos y Felipe Moreno para gobernar en el Real Murcia está condenada a entenderse desde el principio. Ambas partes han mostrado su predisposición a llegar a un acuerdo para dirigir el club desde hace meses, pero todavía no se ha llegado a concretar nada. Sin embargo, tras varios encuentros, el presidente grana y el exdueño del Leganés se volverán a ver hoy en una reunión que podría resultar definitiva para que Felipe Moreno acabe entrando en el club murcianista. Sería el siguiente paso después de que el empresario cordobés alcanzase un acuerdo, que todavía debe terminar de ejecutar, por el paquete accionarial de Mauricio García de la Vega, y poder así desenredar el entramado administrativo en el que se encuentra el Real Murcia en los últimos tiempos.

Moreno siempre ha afirmado que en su lista de prioridades como gestor grana estaría resolver el conflicto con las administraciones públicas, por lo que el Real Murcia no se encontraría con impedimentos burocráticos para regresar al fútbol profesional en caso de que así se dieran los resultados, ya sea esta temporada o en las próximas por celebrar, una vez que se logre ese acuerdo.

En un principio, la intención era la de adelantar la Junta General de Accionistas al mes de noviembre, en la que se producirá la entrada del exdueño del Leganés, para tener más margen con vistas a los pasos que se quieren dar desde esta misma temporada. Sin embargo, al tener que convocarla con al menos un mes de antelación, las fechas en las que se celebrará no diferirán demasiado a las anteriores, por lo que es posible que este hecho no se produzca hasta entrado el mes de diciembre si no se realiza la convocatoria en los próximos días.