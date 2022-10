Tan solo se llevan disputadas cinco jornadas en la Liga Endesa, pero para el UCAM Murcia CB es tiempo suficiente para demostrar su mejoría en una de las facetas que más le estaban lastrando en las últimas temporadas. Y es que si el bajo porcentaje en tiros libres desequilibraba la balanza en algunos de los partidos igualados convirtiéndose en su talón de Aquiles, el conjunto universitario se encuentra ahora entre los mejores equipos de la competición este registro.

De hecho, su acierto ante el BAXI Manresa desde esta distancia el pasado sábado para conseguir su primera victoria en el Palacio de los Deportes esta campaña también fue determinante en un partido en el que Travis Trice firmó 32 puntos. El acierto del base y de McFadden desde el perímetro acabó mermando a la defensa del cuadro manresano, pero también un 88% de acierto desde el tiro libre. O lo que es lo mismo, de los 26 lanzamientos intentados tan solo se fallaron tres.

El UCAM es actualmente el quinto mejor equipo desde el tiro libre de toda la Liga Endesa con un 76,34% de acierto. Muy cerca del 76,64 del Valencia Basket (cuarto clasificado) o el 76,77% del Lenovo Tenerife, que es tercero. Esta estadística la lidera holgadamente el Baskonia en este arranque de liga con 84,51%, seguido por el Real Madrid, segundo, con 79,81% de acierto. Una de las razones de este cambio en el equipo que dirige Sito Alonso reside en las incorporaciones realizadas en el juego interior con la llegada de jugadores como Arten Pustovyi o Ilimane Diop, quienes en su trayectoria en la ACB presentaban mejores porcentajes desde esta faceta. Pero también en la línea exterior, como el propio Travis Trice, con un 80% de acierto actualmente en su estreno en la competición, o el propio Tomás Bellas, con un 75% tras cinco encuentros.

No obstante, el UCAM Murcia cuenta actualmente con un grupo de jugadores que son altamente fiables en el tiro libre. Y es que Thad McFadden, Ilimane Diop, Sadiel Rojas y David Jelínek no saben lo que es errar un lanzamiento desde esta distancia. Cierto es que el capitán universitario no pudo disputar los dos primeros encuentros por sanción, mientras que el escolta tan solo ha ejecutado tres lanzamientos desde esta distancia. El base Travis Trice es el que más veces acude al tiro libre, con un 82,6% de acierto, seguido por Artem Pustovyi que de momento tan solo presenta un 53,8%. La temporada pasada, el UCAM Murcia firmó una media de 72,2% de acierto desde el tiro libre tras 34 encuentros.

También en la Champions

Por su parte, los de Sito Alonso también se encuentran bien posicionados en esta faceta tras dos partidos en la Basketball Champions League, presentando un 80% de acierto en el tiro libre (undécimos) en dos partidos. Mañana, a las 20.30 horas, disputará la tercera jornada de su grupo en el Palacio ante el SIG Strasbourg francés.