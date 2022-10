El UCAM Murcia CB tiene entre manos una de las misiones más importantes de los últimos tiempos. Después de volver a conquistar cotas que hasta entonces no se habían logrado, como fue la primera clasificación por méritos deportivos para la Copa del Rey, o de ocupar puestos de play off en 26 de las 34 jornadas que compone el calendario de la ACB, toca demostrar que puede recoger los primeros frutos de lo sembrado en las dos últimas temporadas. El objetivo del conjunto universitario no es ahora llamar a la puerta de la élite, sino intentar instalarse en ella. Ycon ese cometido ha armado un nuevo proyecto en el que volverá a compaginar la doble competición al regresar a la Basketball Champions League tras su última participación en 2019.

El club murciano es consciente de la exigencia que supone el doble calendario. Ha probado el dulce bocado de la Final Four de Atenas y el amargo de tener que pagar las secuelas en la competición doméstica. Un arma de doble filo para la que el UCAM se ha reforzado con conocimiento. De hecho, sobre el papel, el equipo universitario cuenta con una de las plantillas más completas de los últimos tiempos después de un verano en el que le ha tocado vivir salidas inesperadas, como la de Augusto Lima, y otras contra las que no ha podido luchar, como las de James Webb o Isaiah Taylor. No obstante, el plantel para este curso 2022-2023 está repleto de jugadores con vivencias en el más alto nivel. El UCAM ha conformado un juego interior que aglutina varios aspectos importantes. La intimidación de Artem Pustovyi, el físico de Jordan Sakho o el tiro de Ilimane Diop son algunas de las armas con las que ha potenciado el puesto de pívot. Ryan Luther es la apuesta para complementar a Nemanja Radovic en el ala-pívot, mientras que el capitán Sadiel Rojas seguirá liderando al equipo con su inagotable esfuerzo desde una posición de alero que está más poblada de lo habitual. James Anderson llegó como este verano como jugador estrella y piedra angular en los planes de Sito Alonso para generar también desde esa posición, sin embargo, su lesión en el gemelo en este inicio ha provocado que el UCAMacuda al mercado para firmar a otro perfil Euroliga como Niels Giffey, un perfecto jugador de equipo y especialista en el perímetro que puede dar mucho que hablar. David Jelínek será el ‘combo’ para ir tanto al ‘tres’ como al rol de escolta, donde repiten Thad McFadden y Jordan Davis. Mientras que en la dirección, Tomás Bellas será un perfecto mentor tanto para ayudar a un Urban Klavzar en sus primeros pasos profesionales como para un Travis Trice cargado de puntos en sus manos. EL TÉCNICO: Sito Alonso El entrenador universitario está a un paso de batir un registro histórico en el club murciano. Después de convertirse la pasada temporada en el primer técnico en lograr una clasificación deportiva para la Copa del Rey a los mandos del UCAM Murcia, ahora tiene a su alcance ser la persona con más partidos dirigidos del club en la Liga Endesa. A mediados de enero, en la jornada 17, puede lograr este registro y superar a José María Oleart (124 partidos).