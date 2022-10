El FC Cartagena viajará hasta La Rioja para enfrentarse al CD Alfaro, de Segunda División RFEF, en la primera ronda de la Copa del Rey. Como equipo de mayor categoría, el conjunto albinegro será visitante y se jugará el pase a la segunda ronda a partido único en el estadio La Molineta, del municipio riojano de Alfaro. El encuentro, con la fecha exacta aún por definir, se disputará el sábado 12 o el domingo 13 de noviembre en un fin de semana de parón liguero destinado a la Copa y una semana después de la segunda jornada intersemanal de la temporada, acumulando cuatro partidos en catorce días el cuadro albinegro.

El CD Alfaro logró el pasado curso la clasificación para la Copa del Rey desde Tercera Federación y, posteriormente, consiguió el ascenso a Segunda RFEF en la fase final del play off en Navalcarbón, al igual que el FC Cartagena B. No obstante, no está teniendo una buena temporada este año y marcha penúltimo en la nueva categoría con dos victorias, un empate y cinco derrotas en un grupo en el que figuran Sestao River y Arenas de Getxo como equipos punteros y los filiales de Alavés y Real Sociedad -C-.

Ya conoce el equipo de Luis Carrión su primer reto en busca de repetir el buen papel copero de la pasada campaña. Los cartageneristas eliminaron al Racing Rioja por 0 a 2 y al Castellón por 1 a 2 para plantarse delante de un Valencia al que pusieron contra las cuerdas con el empate a uno, pero contra el que terminaron cayendo. Tras superar al Cartagena con dificultad y polémica, los valencianos llegaron hasta la final de la competición del 'k.o', ensalzando aún más el partido del equipo del Cartagonova. Al igual que el curso pasado, la Copa puede ser un oasis para la entrada de jugadores con menos minutos que dosifiquen los esfuerzos del equipo más habitual.