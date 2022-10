El tenista murciano Carlos Alcaraz sufrió mucho este lunes para superar su estreno en el torneo de Basilea (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta, al derrotar al británico Jack Draper en tres sets (3-6, 6-2, 7-5), en lo que fue su primera victoria en el circuito como número uno del mundo.

Aunque el de El Palmar ya había ganado un partido, en la Copa Davis, con esta condición, no lo había logrado todavía en un evento de la ATP, con derrota en Astana ante el belga David Goffin. En la casa de Roger Federer, el pupilo de Juan Carlos Ferrero sudó durante más de dos horas y cuarto para deshacerse de un rival que le llevó al límite.

De hecho, Draper empezó muy 'enchufado' y dominó completamente al español, que no pudo imponer su tenis y su servicio, casi siempre exigido y que perdió demasiado pronto. El ingles, con ventaja en el marcador, aumentó su confianza y pese a que Alcaraz fue metiéndose y tuvo opciones de recuperar el 'break' con 4-3, acabó cediendo la manga entregando su segundo saque.

Sin embargo, esa mejoría de los compases finales la trasladó el primer cabeza de serie del torneo al segundo parcial. El campeón del US Open recuperó su mejor versión y desarboló completamente a un Draper que se vio con un demoledor 4-0 abajo, imposible de recuperar ante el tenis del murciano.

El murciano continuó firme en el arranque del tercer y definitivo parcial. Rompió en el quinto juego para coger una ventaja que parecía que no dejaría escapar, pero el británico no se descentró y no dejó pasar su oportunidad en el octavo juego para igualar de nuevo el choque.

Draper obligó a Alcaraz a sacar para no caer eliminado. El número uno del mundo, muy afilado en la red en este set, sujetó bien la presión y luego volvió a lograr una rotura para cerrar con su saque. Draper fue capaz de levantar dos bolas de partido y de tener otras dos para conseguir el 'break', pero el murciano supo sentenciar su pase a la segunda ronda.