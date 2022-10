No ha empezado de la mejor manera posible la etapa de Jorge Romero al frente del UCAM Murcia. El entrenador andaluz no ha podido revertir la situación y sigue en la misma línea que durante el mandato de Molo. Es decir, no consiguiendo los resultados esperados. Ha tenido el conjunto universitario una oportunidad propicia para cambiar el rumbo del inicio de temporada, pero el equipo ha vuelto a malgastar dos balas con los dos partidos en casa ante Utrera y Yeclano, sacando solamente dos puntos de seis posibles.

Se esperaba que el comienzo de temporada fuera duro para el UCAM, con una estructura nueva por completo y con más de 20 jugadores nuevos en la plantilla, pues solamente sigue Abenza de la temporada anterior. Sin embargo, no se esperaban tan malos resultados de un equipo hecho nuevamente a base de talonario con la intención de subir a Primera RFEF por la vía rápida. Y es que, antes del comienzo de la jornada, el UCAM ya estaba a doce puntos del Antequera, líder invicto del grupo. Una brecha demasiado grande para estar todavía en octubre. Después de no poder lograr la victoria en ninguno de los dos partidos en casa, Jorge Romero se estrena a domicilio contra el San Roque de Lepe (17.00, Fútbol Directo). Será un escenario propicio para traerse la primera victoria fuera de casa, pues los locales no han conseguido ganar en su feudo. Tres partidos que han acabado con dos empates y una derrota. Aunque lo cierto es que los registros como visitante del UCAM Murcia tampoco auguran un buen pronóstico, ya que los universitarios todavía no han ganado fuera del BeSoccer La Condomina, consiguiendo solamente un punto de nueve posibles. El San Roque de Lepe, para el encuentro, jugará con menos descanso que el UCAM, pues viene de jugar entre semana la Copa RFEF ante el Alzira, contra el que cayó en la tanda de penaltis. Se presume que su técnico, Juan Pavón, haga rotaciones después de los 120 minutos disputados el pasado miércoles. Jorge Romero, con toda la plantilla disponible, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que seguirá por la misma línea que en los otros partidos, aunque «no tengo un once todavía pensado». Deberá acertar el técnico y empezar a sumar ya de tres en tres si no quiere que el nerviosismo aumente en los despachos de La Condomina.