El baloncesto es un deporte en el que todo puede cambiar en escasos minutos y en apenas cuatro jornadas, ya ha mostrado a Hozono Jairis las dos caras de la moneda. Tras una remontada histórica el pasado fin de semana en su feudo, esta vez las de la Región veían cómo Durán Maquinaria Ensino era capaz de darle la vuelta a ocho puntos de ventaja en el último cuarto para confirmar su segunda derrota de la temporada, 56-55.

Hozono Jairis viajaba a Lugo para medirse al Durán Maquinaria Ensino tras firmar un sensacional arranque de temporada. Las murcianas llegaban con la moral por las nubes tras darle la vuelta a un marcador muy adverso ante Bembibre con prórroga incluida, acumulando dos victorias en tres partidos, mientras que las gallegas volvían a competir en su feudo tras no poder sumar en su viaje a tierras catalanas frente a Uni Girona.

En los primeros compases de encuentro, ambos combinados salieron luciendo pegada pues la mayoría de los ataques acababan en canasta, destacando el acierto de Marina Lizarazu en el triple y el poderío habitual de Erika de Souza debajo del aro para poner en ventaja a Jairis 6-9. Los minutos pasaban cargados de ritmo y Lucas Fernández daba entrada a pista a Tamara Seda y Claudia Contell para afianzar en el partido a las visitantes gracias al juego interior, llegando al final del primer acto con un contundente 13-20.

Las visitantes no querían relajarse y dar tregua a un Ensino que seguía probando desde el tiro exterior pero que se encontraba una y otra vez con una defensa muy expeditiva de las murcianas, que no daban facilidades a las gallegas para acercarse en el marcador. Mientras tanto, Higgs aprovechaba su velocidad para entrar a canasta y seguir sumando poco a poco hasta poner a Hozono Global Jairis con la máxima ventaja del choque, once puntos arriba.

Cercanos al ecuador del encuentro, solamente el arrojo de Alba Prieto daba opciones al cuadro lucense de acercarse en el marcador viendo como Jairis seguía percutiendo con combinaciones rápidas al contragolpe aprovechando la falta de acierto local, sobre todo desde el triple. A falta de un minuto para el entretiempo, lograrían las gallegas por fin anotar de tres para reducir la ventaja y poner el 25-34 en el luminoso con el que terminaría la mitad del choque.

Tras el descanso, buscaban con más calma sus ataques las locales conocedoras de que la precipitación del primer tiempo las estaba dejando sin premio pero una vez más, la organizada defensa alcantarillera seguía forzando a las de Lugo a buscar un tiro exterior que no les estaba dando para nada el resultado esperado. La reacción local llegaría de nuevo por parte de Alba Prieto, la alero sevillana dirigía la mayoría de ataques de las gallegas, forzando un 2+1 que dejaba a tan solo cuatro puntos de distancia a las de Lugo, a falta de cinco minutos para el final del tercer cuarto.

Cuando peor lo estaba pasando Hozono Jairis apareció el tiro exterior para desatascar el ataque de las de Alcantarilla, que habían visto como las locales seguían acercándose en el marcador. Sería en primera instancia María Bettencourt la que daría un soplo de aire fresco a las de la Región para que en el siguiente ataque, Ellie Mack, que regresaba a la convocatoria tras recuperarse de su lesión, anotase también desde la línea de 6,75 volviendo a poner diez en ventaja a las murcianas. A falta de diez minutos para el desenlace final, una canasta debajo del aro de las locales pondría el 40-48 con el que llegaríamos al último cuarto.

El momento de Jairis cambiaría de forma radical con la llegada del último acto. Las visitantes sabían que el reloj corría ahora a su favor y trataban de apurar en este cuarto acto sus posesiones, provocando así tiros precipitados sin tiempo que no llegaban a ninguna parte y que daban alas a Ensino para buscar la remontada. A falta de menos de tres minutos para el desenlace del duelo, el acierto de Marina Lizarazu y Higgs parecía dar aire a las murcianas, que pusieron una ventaja de cinco puntos en el marcador con poco tiempo para la bocina final.

Sin embargo, la falta de ideas en ataque y el acierto ahora sí desde el tiro libre de las lucenses, condenaba a Hozono Jairis a tener que buscar la victoria en un último ataque a la desesperada que no llegaría a buen puerto, confirmando así su segunda derrota de la temporada, 56-55.