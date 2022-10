Después de una meritoria e inesperada victoria en Valencia, con un triple inverosímil de Thad McFadden, el UCAM Murcia recibe al BAXI Manresa (18.00, Movistar Deportes) con la ilusión de poder ofrecer a sus aficionados la primera victoria en casa en la ACB, pues en la Champions ya se consiguió frente al Tofas Bursa.

La victoria en La Fonteta ha subido la moral de los universitarios, que tras un inicio en el que las sensaciones no están siendo positivas, están aguantando el tirón a base de resultados. De hecho, en la ACB sigue con un balance neutral de dos victorias y dos derrotas, mientras que en la Champions el balance sigue equilibrado con un triunfo y una derrota. Sin embargo, el problema del UCAM Murcia en este inicio va más allá de los resultados. Y es que, sobre todo en el Palacio de los Deportes, no se ha visto una buena versión de los de Sito Alonso. Los nuevos fichajes no están rindiendo como se esperaba y se ve que al equipo le falta fluidez en el ataque estático y trabajr mejor en defensa, algo que se mejoró en Valencia y que buscará prolongar ante el Manresa.

Tiene el UCAM Murcia una nueva oportunidad de lograr su primera victoria en el Palacio este curso en el campeonato doméstico ante un Manresa en horas bajas. El equipo catalán, que fue de lo más destacado de la temporada anterior, no ha empezado de la mejor manera posible. De hecho, solamente ha ganado uno de sus cuatro encuentros en liga, mientras que en Champions lleva pleno con dos victorias en sus dos duelos.

El equipo dirigido por Pedro Martínez llega con bajas al Palacio, pues uno de sus fichajes estrella en el mercado estival, Justin Hamilton, rescindió su contrato la semana pasada por motivos personales. Además, llegan con la duda de Olumuyiwa, que entrará en la convocatoria, pero aún no se sabe si estará en condiciones de disputar algún minuto.

Por parte de los de Sito Alonso, han tenido una semana completa de entrenamientos por el descanso en la Champions, algo que era muy necesario para corregir ciertos aspectos del juego y también para la adaptación de Niels Giffey, que después de un buen debut en Valencia, jugará su primer partido ante la afición murciana.

Salvo la baja por lesión de James Anderson, Sito Alonso cuenta con todos los efectivos para el importante choque ante Manresa. No será fácil, pues según Sito Alonso, «es de ese tipo de equipos que nunca dejan el partido de lado que tienen una intensidad increíble y un ADN de lo que tienen que hacer», explicaba en la previa del partido.