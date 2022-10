Jorge Romero afronta su tercer partido como entrenador del UCAM Murcia ante el San Roque de Lepe (17.00, Futbol directo). En los dos anteriores, ambos en casa, ante Utrera y Yeclano Deportivo, no pudo lograr ninguna victoria. Está gustándole al técnico andaluz lo que ve de su equipo, aunque es consciente de que «tenemos ese punto de necesidad de cortar esa racha de resultados. Esperamos que pronto se transformen esas buenas sensaciones en los resultados que buscamos cada domingo».

Mañana tendrá su tercera prueba, la primera a domicilio, un rival que es el segundo más débil del grupo en su feudo, pues aún no ha ganado ni un solo partido. Aún así, sabe Romero que no será fácil. «es un equipo que le gusta combinar y presionar sin balón. Me ha llamado la atención porque propone cosas distintas a otros equipo de la categoría. A lo mejor el domingo, por culpa de nuestro estilo, vemos otro equipo, pero ellos habitualmente buscaran quitarnos el balón y tendremos que adaptarnos. Tienen un media de edad buena y luego coincide con Brayan y Sergio García en mi etapa en el Córdoba CF. Será bonito enfrentarme a ellos», explicaba.

Jorge Romero, quien todavía está conociendo a fondo a su plantilla, no tiene decidido su once para el importante choque ante el San Roque de Lepe. «siempre me gusta esperar hasta el último día para decidir el once inicial. Tenemos que valorarlo todo y más cuando tienes una plantilla en la que ves tanta igualdad. La línea que voy a llevar es un poco lo que ha pasado en los últimos partidos», cerraba.