Roger Federer no quiere despedirse del tenis sin jugar. La Laver Cup, la competición que el mismo suizo ideó será el escenario de su último baile en pista y su pareja en el O2 Arena de Londres será Rafael Nadal. “Sería un sueño absoluto”, ha asegurado el exnúmero 1 en unas declaraciones a la radio televisión suiza RTS, ya en Londres, y entrenándose para el torneo que comienza el viernes (23 de septiembre).

La posibilidad de jugar algún partido de individuales en la Laver Cup ha sido descartada por el propio jugador. “Entrené el lunes con Stefanos (Tsitsipas) y, sinceramente, me sentí bien golpeando la bola. Pero no, no jugaré individuales, es imposible. Hace mucho tiempo que no juego un partido de verdad”.

Quería seguir hasta Wimbledon

En la entrevista a la cadena suiza ha desvelado que su intención era seguir jugando al menos hasta el próximo Wimbledon pero que tomó la decisión de su retirada tras las pruebas que se hizo en su rodilla derecha hace unas semanas. "Mi rodilla no estaba progresando lo suficientemente bien. El que me hicieron no era muy bueno, así que pensé que todo había terminado", explica.

Federer, de 41 años, admite que no fue nada fácil aceptar la situación. “Se me escapó alguna lágrima”. El tenista suizo tiene intención de seguir vinculado al tenis después de colgar la raqueta. "No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme por completo de un deporte que me lo ha dado todo", asegura.

Federer jugará el doble junto a Nadal este viernes por la noche (22.00 horas, Eurosport). “Será un sueño absoluto. Va a ser duro y la presión va a ser alta”, asegura el tenista que asegura que “no será un problema” si no juega. “Lo principal es que puedo agradecer a la afición y que puedan verme. Siempre he sido accesible, presente y quiero serlo hasta el final", ha declarado en una entrevista al diario suizo Le Temps.

Los equipos de la Laver Cup

Federer ha participado en todas las ediciones que se han disputado desde la creación del torneo en 2017 y ha compartido victoria con el equipo de Europa que aún no conoce la derrota. En esta edición donde por primera y última vez estarán los tres componentes del Big Three, los equipos elegidos por los capitanes Bjorn Borg y John McEnroe estarán formados por: Casper Ruud (número 2), Rafael Nadal (3), Stefanos Tsitsipas (6), Novak Djokovic (7), Andy Murray (43), Roger Federer (Sc) y Matteo Berrettini (15, suplente) por Europa y Taylor Fritz (12), Félix Auger-Aliassime (13), Diego Schwartzman (17), Frances Tiafoe (19), Álex de Miñaur (22) Jack Sock (128) y Tommy Paul (29, suplente) por el resto del mundo.

Cada equipo cuenta con 6 jugadores que deben disputar, al menos, un partido individual durante los dos primeros días de competición, mientras que para el dobles deben jugar, como mínimo, cuatro tenistas del equipo. Todos los partidos se disputan al mejor de tres sets, siendo el definitivo un ‘supertiebreak’ a 10 puntos.

Los partidos que se ganan el viernes aportan 1 punto al casillero del equipo ganador, los del sábado 2 puntos y los del domingo 3 puntos. El ganador es el equipo que alcanza los 13 puntos, algo que no se puede conseguir antes del primer partido de la jornada del domingo. En caso de empate a puntos al final del torneo, se disputaría un partido de dobles decisivo para decidir al campeón.

Horario y TV

Las dos primeras jornadas de viernes y sábado comenzarán a las 14.00 horas, con dos partidos individuales y una sesión nocturna (20.00 horas) con un individual y un doble. El domingo, en jornada diurna, se juega una única sesión con un partido de dobles y tres de individuales, si son necesarios para decidir el vencedor.

El torneo se podrá ver a través de Eurosport que el año pasado se quedó con los derechos de televisión.