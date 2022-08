Mohamed Katir completó ayer un verano perfecto al añadir una medalla más a su bronce en el Mundial de 1.500 metros. El atleta muleño se proclamó ayer subcampeón de Europa en Múnich, en la distancia de 5.000 metros, en una vibrante prueba que se adjudicó el noruego Jakob Ingebrigsten. El murciano se consagra así entre los mejores tras su irrupción en la élite y supo salir airoso de una carrera complicada, con hasta más de veinte participantes, y con dos vueltas vibrantes en las que estuvo a punto de dar caza al joven noruego.

Katir completó anoche el éxito murciano en Múnich, al sumar su presea a la de Migue Ángel López en los 35 kilómetros marcha. El atleta de Mula se colocó entre los cinco primeros tras los tres primeros kilómetros y se preparó para el intenso duelo en el que se midió al noruego Ingebrigtsen y al italiano Crippa, quienes completaron el podio. Una caída del francés Hugo Fray a falta de cuatro vueltas desestabilizó la carrera.

Para el Campeonato Europeo decidió cambiar a 5.000, una distancia en la que este año no tenía marca, pero en la que sigue siendo el plusmarquista nacional, con un tiempo de 12:50.79. Ha estado preparándose para este evento en Sierra Nevada. De hecho, ninguno de los participantes bajaba este año de los 13 minutos por lo que se esperaba una carrera muy igualada, como así fue al concluir en 13:21:13.

Katir, plusmarquista español de 1.500, 3.000 y 5.000, plantó cara en la carrera a Ingebrigsten, que demostró su superioridad en la última curva, en la que con un cambio de ritmo dejó atrás al murciano para asegurarse el oro. «La carrera ha sido muy lenta. Me hubiera gustado que fuera semifinal y final. Había muchos codazos, era imposible correr en una sola calle, iba incómodo. Aún así nos hemos adaptado a todo y he luchado hasta el final, pero me ha gustado ser el único rival contra Jakob. Sabía que era el único que podía darle un susto y ahora voy más motivado para el año que viene», dijo Katir, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

«He cumplido. Venía a por una medalla de cualquier color y me llevo una plata. Quería ganar pero Jakob ha sido superior a mi en los últimos noventa metros. He sido el único que le ha dado la cara y estoy contento. Para mi es un orgullo porque fácil no me ha ganado. No puedo exigirme nada. Estoy muy feliz de dar a España una medalla europea», confesó.

Una caída del francés Hugo Fray a falta de cuatro vueltas desestabilizó la carrera. Fray estaba justo al lado de Katir, que la vivió en primera persona. «Llegué a la cabeza. Quería pasar a la calle tres pero era imposible. El francés se cayó y menos mal que no me tocó a mi porque a cualquiera que le hubiera tocado, en una carrera lenta, se hubiera caído. Prefiero una carrera más limpia con menos personas y menos empujones», manifestó.

«Ha sido un verano muy bueno para mí. Quería mejorar las marcas pero he escuchado a mi entrenador, que me decía que primero hay que ir a por las medallas y luego ya se hablará de tiempos», concluyó