El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la previa del primer encuentro de liga de este lunes frente a la Ponferradina para expresar sus sensaciones. "Tenemos muchas ganas de empezar la liga. Las pretemporadas, ya sean mejores o peores, se hacen largas y ya queremos que empiece la competición" ha afirmado el catalán, que piensa que "siempre es difícil llegar al cien por cien" al inicio de liga.

El técnico albinegro quiere que esta temporada el equipo en casa tenga una "inercia parecida a la del año pasado aunque el equipo sea diferente", a lo que añade que le gustaría "mejorar en los goles recibidos" ya que, según él, recibieron "más de los que el estilo de juego manda". Además, Carrión quiere "mejorar fuera de casa y ser más competitivos".

Sobre la Ponferradina, Carrión percibe un cambio con respecto a la temporada pasada a pesar de mantener el grupo. "Es un equipo asociativo que juega bastante por dentro y que quiere tener el balón. Tiene jugadores muy buenos y un once que el año pasado les llevó a estar arriba. Es un equipo complicado de ganar sumado a la dificultad de los primeros partidos", ha asegurado.

En cuanto a la idea de juego, el de Barcelona espera mantenerse en la misma línea tocando algunos detalles. "Queremos seguir siendo un equipo ofensivo porque es nuestra mentalidad. Atrás no vamos a defender con seis jugadores como otros equipos, por eso tenemos que solucionar desventajas. Es lo que más trabajamos y en lo que hacemos hincapié, pero seguiremos buscando portería rival siempre", ha aseverado.

Por último, el entrenador no se moja respecto al objetivo del club, pero se centra en "mejorar el inicio del año pasado", muy flojo con dos derrotas. "Vamos a disfrutar con el equipo día a día, competir y plantear los partidos para intentar ganarlos, no para intentar no perderos. Eso nos llevará al final de liga y veremos qué podemos pelear", ha concluido.