El español Carlos Alcaraz arrancará la gira americana en el Masters 1.000 de Montreal contra el estadounidense Tommy Paul o el canadiense Vasek Pospisil, con un hipotético cruce con el ruso Andrey Rublev en el horizonte, según el sorteo del cuadro celebrado este viernes.

Sin el español Rafa Nadal, quien anunció su ausencia por "unas pequeñas molestias", ni el serbio Novak Djokovic, que no puede acceder a Canadá por su negativa a vacunarse, Alcaraz es el segundo cabeza de serie en el torneo canadiense, detrás del ruso Daniil Medvedev (n.1).

El murciano, que ocupa la cuarta posición del ranking mundial a sus 19 años, fue sorteado en la parte baja del cuadro, en el que también está Rublev, con el que podría verse las caras en los cuartos de final.

En ese lado del cuadro también está el griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, y el italiano Jannik Sinner, contra el que cayó en Wimbledon y en la reciente final de Umag. Eso sí, Alcaraz no se mediría con Tsitsipas ni Sinner antes de una hipotética semifinal.

"La primera ronda será difícil"

"Todo está yendo bien de momento, me gusta el clima, me gusta la pista, de momento me siento muy bien. Vi el cuadro, pero solo la primera ronda. Cada rival es duro, así que será una primera ronda difícil", dijo Alcaraz en declaraciones publicadas por la ATP. "Voy a disfrutar mi primera vez aquí. Cada vez que voy a una ciudad o a un torneo nuevo, disfruto mucho. Es algo nuevo para mí", agregó.

Medvedev se encuentra en la parte alta del cuadro y le podría tocar una segunda ronda de máxima exigencia contra el australiano Nick Kyrgios, reciente finalista en Wimbledon.

El propio Kyrgios se estrenará en primera ronda contra el argentino Sebastián Báez. El también argentino Diego Schwarzman arrancará contra el español Alejandro Davidovic Fokina.

Estrenos complicados también para los españoles Pablo Carreño, contra el italiano Matteo Berrettini, y Albert Ramos, contra David Goffin.

El también español Roberto Bautista, decimocuarto cabeza de serie, debutará contra un jugador procedente de las clasificaciones.