El sanjaviereño David Zapata, número uno del ranking mundial

El sanjaviereño Juan David Zapata se ha convertido en el nuevo número uno del ranking mundial de la PBA tras proclamarse campeón del PBA Tour en Corea del Sur, donde batió en la final al jugador local Sang-Dae Lee. En un emocionante encuentro, el billarista murciano venció por un ajustado 4-3, un resultado que le permite ascender al primer puesto de la clasificación al imponerse en la segunda edición del campeonato profesional de billar.

David Zapata, que tiene 29 años de edad, se proclamó el pasado mes de marzo subcampeón del mundo de billar a tres bandas al perder la final del PBA World frente al belga Frédéric Caudron, quien ese momento era el número 1 del mundo y al que ha desbancado unos meses después. En 2021, asimismo, consiguió el título de un campeonato que se disputa íntegramente en Corea del Sur y que reparte importantes premios en metálico. El pasado año, gracias a su éxito, se embolsó 220.000 euros, el mayor premio del billar a tres bandas.

Polémica con la Federación

David Zapata, por contra, vive una situación que considera injusta. A través de su cuenta en la red social Facebook, ha denunciado la tesitura en la que se encuentran los jugadores que disputan el PBA. La Federación Española quiere sancionar a todos los billaristas que están inscritos en el mismo y no dejarles competir en nuestro país: «Si este propuesta sale adelante, ya no tramitaría mi licencia federativa puesto que carece de sentido. Mi único delito es hacer lo que me gusta e intentar ganarme la vida con ello», ha expresado el jugador de San Javier.