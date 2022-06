Todavía no se ha cumplido ni un mes del último partido disputado por el UCAM Murcia CB en la recién finalizada temporada y los movimientos en el club no cesan. Y es que después de la renovación de Sito Alonso, el repentino adiós de Augusto Lima y el fichaje del base Travis Trice, el conjunto universitario anunció ayer su primera incorporación para el juego interior. El nombre de Jordan Sakho había trascendido desde hacía varias semanas para reforzar al equipo murciano y ayer fue cuando el UCAM lo anunció a través de sus canales oficiales. No obstante, según ha podido conocer esta Redacción, la operación ya estaba prácticamente cerrada a finales del pasado mes de abril y llega al Palacio con un contrato por una temporada con opción a otra.

Una de las principales virtudes de Jordan Sakho es su faceta reboteadora y su potencia para atacar el aro tras el pick&roll. Su capacidad atlética y centímetros, con 2,05 metros de estatura, le convierten en un hábil defensor y ha firmado una media de 4,7 puntos y tres rebotes con el Río Breogán esta temporada en 13:27 minutos por partido. Además, el pívot congoleño, formado en el Torrelodones, cuenta con ficha de cupo de formación, por lo que el UCAM ya tiene en su plantilla a dos jugadores con estas características federativas, aunque todavía deberá incorporar a tres más para cumplir con los cinco que requiere la Basketball Champions League, competición que esta semana podría oficializar la vuelta del UCAM Murcia tras su décimo puesto en la clasificación este curso. Sakho, que debutó en las filas del BAXI Manresa con un Diego Ocampo, también extécnico del UCAM,que tuvo un papel muy importante en su adaptación a la liga, también pasó por las filas del Hereda San Pablo Burgos. Allí formó parte de la plantilla que conquistó la Basketball Champions League y la Copa Internacional en 2021, por lo que tiene experiencia a la hora de asumir su rol en un vestuario que debe compaginar los calendarios durante la temporada. Así pues, Sakho, quien destaca por su amabilidad y capacidad para hacer grupo, volverá a coincidir y a compartir equipo con Thad McFadden tras su etapa en Burgos. A día de hoy el UCAM Murcia cuenta con el escolta y el pívot en una plantilla en la que también se encuentran Tomás Bellas, el recién llegado Travis Trice, Jordan Davis y Nemanja Radovic. La posición de alero es donde el UCAM no cuenta hasta ahora con ningún efectivo, y de los fichajes que restan tres de ellos deben contar con ficha de cupo de formación. Además, solo tiene con una ficha extracomunitaria disponible, y está previsto que sean dos pívots más los que acompañen a Jordan Sakho en el róster de la próxima temporada para encarar la Liga Endesa y la Champions.