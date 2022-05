El último resquicio para retener a De Blasis

Pablo De Blasis ya ha decidido: es el momento de volver a casa. Cada vez parece más claro que el partido del pasado domingo, en Tenerife, fue la última vez que ‘el chiquitito’ se enfundó la elástica albinegra y ofrezció su enésimo recital sobre el césped con el escudo del Cartagena. Directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición echarán de menos su magia, su visión, su liderazgo y, en definitiva, su fútbol. Un fútbol que guarda con mimo para Gimnasia antes de que la edad haga mella en la calidad de un futbolista que ha marcado época con tan solo temporada y media en la ciudad trimilenaria.

El de La Plata ya tiene acuerdo verbal con el club de su ciudad natal según el periodista argentino Sergio Ravenna de Radio Provincia. El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, se puso en contacto con el jugador en el pasado mes de abril para negociar su vuelta y, con todo hablado y acordado, el último impedimento para anunciar su vuelta era esperar al final de LaLiga Smartbank por respeto al Cartagena. No obstante, finalizada la competición, aún queda un pequeño hálito de esperanza para el club albinegro.

Pese a la conformidad de jugador y directiva, falta el ‘OK’ del entrenador de Gimnasia para que Pablo se incorpore al conjunto platense. Néstor Gorosito, técnico del ‘Lobo’ -como se conoce al equipo de La Plata-, no ha pedido el fichaje de De Blasis para su plantilla y afirma necesitar refuerzos en otras posiciones. «Nadie habló conmigo de Pablo De Blasis. Los dirigentes saben lo que necesitamos y depende de ellos», aseguró en un claro mensaje al presidente sobre las necesidades del equipo. A pesar a la tensión que se vive en el seno de Gimnasia, es complicado que el club argentino renuncie a un futbolista de la calidad, el compromiso y las ganas de volver a casa de Pablo De Blasis.

El centrocampista nunca ha escondido su deseo de volver a «su equipo», como él mismo reconoce. «Es un tema personal, porque desde que me fui de Gimnasia pensé en volver. Tengo ganas de volver a mi equipo del cual soy hincha. Ese es el principal motivo. No quiero volver tan viejo a retirarme, sino que quiero tratar de demostrar las cosas que me están saliendo acá y ayudar a mi equipo», afirmó De Blasis hace un mes. Ahora, el capitán sin brazalete del FC Cartagena ha entendido que es el momento perfecto para cumplir su deseo pese a la insistencia de los responsables albinegros para convencerle de que siga en el Cartagonova. Tan solo la negativa en rotundo del técnico de Gimnasia rompería el acuerdo.

Pablo se convirtió en héroe albinegro ya en su primera media temporada en el club albinegro. Después de permanecer medio año sin equipo, Paco Belmonte y Manolo Breis confiaron en él para luchar por una permanencia que se puso muy difícil y el de La Plata respondió sobre el campo. Sus siete asistencias en tan solo veinte partidos acercaron al cuadro cartagenero a la salvación y su gol para vencer al Almería en el minuto 82 de la cuadragésima jornada terminó certificándola y marcando un momento clave de su relación con la afición albinegra.

En esta temporada, Pablo ha mantenido -si no aumentado- su nivel con otras siete asistencias y cuatro goles en 37 encuentros, 30 de ellos como titular, y ha finalizado la campaña en plena forma. Ante el Alcorcón Pablo logró su primer doblete como albinegro,ante el Girona una jornada más tarde consiguió marcar y asistir en el mismo partido y en la pasada jornada frente al Amorebieta volvió a firmar dos asistencias para marcar el rumbo del equipo.

La insistencia del presidente de Gimnasia podría llevarle a firmar al jugador sin la aprobación del técnico, pero De Blasis aún espera la respuesta de Gorosito en lo que significa el último resquicio para el FC Cartagena.