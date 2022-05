El Ayuntamiento y el Real Murcia estrechan lazos para seguir creciendo en el futuro

Hacía muchos años que no se vivían momentos tan gentiles entre el Real Murcia y los estamentos oficiales de la ciudad. El Ayuntamiento de Murcia recibió con honores a toda la plantilla grana después del ascenso a Primera RFEF lo grado el pasado domingo en el Rico Pérez, donde se vivió una tarde para el recuerdo, de las que no se recordaban por la entidad grana. De hecho, han tenido que pasar once años para el Real Murcia volviera a celebrar un ascenso.

Pero, al parecer, el ascenso a Primera RFEF no ha sido solo un ascenso, sino que puede convertirse en un punto de inflexión para que las instituciones vuelvan a creer en el proyecto del Real Murcia después de lo vivido en Alicante. Agustín Ramos, presidente del club grana, y José Antonio Serrano, alcalde de la ciudad de Murcia, mostraron una sintonía muy buena durante todo el acto de recepción. Una actitud muy cordial, en un ambiente de amistad, muy distendido, algo que no se apreciaba desde hace muchos años entre ambos entes. Parece que el ascenso y la estabilidad que ha dado Agustín Ramos al club este año han hecho que las dos figuras estrechen lazos de unión para seguir creciendo en el futuro. Después de lo vivido el día anterior, tanto en Alicante como en la redonda, la afición volvió a dar constancia en el acto de recepción en la Glorieta, pero esta vez de forma mucho menos numerosa. Acudieron a recibir a los jugadores unos 300 aficionados, que animaron con ahínco desde la bajada del autobús de la plantilla con el ya clásico «Murcia, yo te quiero». Muchas personas del Ayuntamiento de Murcia recibieron al equipo desde primera instancia. Estuvieron presentes Pedro Antonio Serrano, alcalde de Murcia; Mario Gómez, vicealcalde y concejal de Infraestructuras, Contratración y Fomento; Pedro García Rex, concejal de Cultura, Turismo y Deportes; Carmen Fructuoso, concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria; Ainhoa Sánchez, concejala de Pedanías, Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano; Antonio Benito, de Educación; Paqui Pérez, concejala de Servicios Sociales; Juan Fernando Hernández, concejal de Programas Europeos; y Ginés Ruiz, de Podemos. Por parte del Real Murcia también acudieron todas las altas esferas, desde el presidente Agustín Ramos, pasando por todo el equipo administrativo y el cuerpo técnico. La primera parte del acto se hizo de cara al público, desde el balcón del Ayuntamiento. José Antonio Serrano fue el primero en hablar, con toda la plantilla grana ya colocada y al lado de Agustín Ramos. Sus mensajes fueron con una clara declaración de intenciones: que el Real Murcia ascienda a Segunda más pronto que tarde. Y no va a poner ningún impedimento el Ayuntamiento para ello, quiso dejar claro el alcalde. «Tenemos un presidente que en diez meses ha conseguido el ascenso. Yo le he dicho que en otros diez quiero estar celebrando el ascenso a Segunda A», explicaba José Antonio Serrano. Felicitó a la afición por el masivo desplazamiento a Alicante y lo que supone eso para el crecimiento del equipo y de la ciudad. «Hace once años que no se producía un ascenso del Murcia. Quiero felicitar a todos los artífices que han hecho esto posible. Quiero felicitar a la afición, estuvo de diez ayer en Alicante». También quiso dar la enhorabuena a los jugadores y al cuerpo técnico. «Quiero agradecer al presidente pero también a los jugadores. Sin ellos esto no va a ningún lado. También al cuerpo técnico, que son todos fabulosos». 50 En el balcón del Ayuntamiento también compareció Agustín, con mensajes de lo más ambiciosos con el ascenso a Segunda A. Cada vez que salía la palabra «Segunda» de la boca de algún integrante del club, a Manolo Molina y Mario Simón les salía una risa tímida e incluso un poco incómoda. «Murcia está muy alto, pero va a estar más. Queremos que el Murcia esté en segunda en cuatro años, pero creo que van a ser menos de verdad», declaraba el presidente del Real Murcia. Agustín Ramos volvió a dejar presencia del buen ambiente que existe entre el alcalde y él, afirmando que «el alcalde es murcianista como la copa de un pino. Quiero agradecer a él y a todo el ayuntamiento la facilidad que nos han puesto. Para la ciudad esto es un acontecimiento que le corresponde». Los siguiente en hablar fueron Mario Simón, entrenador del Real Murcia, y Armando Ortiz, capitán, que solo tuvieron palabras de agradecimiento a las instituciones y a la afición. «Hemos tenido una orquesta en la que hemos sabido tocar bien los instrumentos en casa momento», decía Mario Simón, a la vez que alababa a sus jugadores. La segunda parte de la recepción fue dentro del salón de actos del Ayuntamiento, en un encuentro con la prensa asistente, en el que el alcalde hizo entrega de una placa conmemorativa a Agustín Ramos por el ascenso a Primera RFEF. Volvieron a hablar los mismos cuatro protagonistas que en el balcón en un ámbito más formal que coloquial, aunque también tuvo momentos en los que se perdió ese toque. De hecho, el Real Murcia hizo entrega de una camiseta oficial a José Antonio Serrano al comenzar el acto, se la puso y se la dejó puesta para hasta el final de la recepción. «Me viene perfecta, es mi talla», decía despertando la simpatía de los asistentes, pues le estaba bastante ajustada. El final del acto lo cerró Armando Ortiz, al que le costó arrancar por la ovación que se llevó de sus compañeros. «Armandito, Armandito», gritaban. Medio afónico, el murciano pudo tomar la palabra. «Ha sido el mejor año desde que estoy aquí y hemos sido merecedores del ascenso. No me quiero olvidar de los que hay arriba, también es suyo», cerró su discurso el capitán. Con ambición, emoción y cordialidad se concluyó la gira exprés del Real Murcia tras la fiesta en el Rico Pérez y la locura en la redonda. Murcia parece respirar nuevamente murcianismo. Ambición desmesurada por conseguir el ascenso a Segunda «Este equipo se merece estar en Primera de forma constante». Esas fueron las palabras de José Antonio Serrano en la primera intervención desde el balcón del Ayuntamiento. A lo largo de la jornada, iba a ser el mensaje que más se transmitió, tanto del alcalde como por parte de Agustín Ramos, presidente grana. La intervención del alcalde fue secundada por Agustín, que dijo que «espero estar el año que viene aquí celebrando contigo el ascenso a Segunda», declaraba. También quiso dar un mensaje a la afición el presidente. «La afición es la que nos ha dado vida, es la que nos ha empujado a hacer todo. Ayer parecíamos un equipo de Primera división. La alcaldesa de Santa Eulalia, que estaba a mi lado, me dijo que es que teníamos que subir nosotros, que no podíamos estar en esta categoría», explicaba sobre el encuentro en el Rico Pérez. La ambición en las palabras del presidente era máxima, que ya declaró en la rueda de prensa posterior al partido que el objetivo en el debut de Primera RFEF era volver a estar en play off. Ayer, en el Ayuntamiento, volvió a plasmar su intención y dijo que, aunque el objetivo era «subir en cuatro años a Segunda, espero estar aquí de nuevo en diez meses». Mario Simón fue más cauteloso y no quiso hablar de ascensos tan solo declaró que «no sé si ascenderemos o no, pero lo que sé es que estamos un paso más cerca de volver», finalizaba el técnico.