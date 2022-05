El Jimbee Cartagena se jugará la segunda posición en el Palacio de los Deportes después del empate en el Siglo XXI ante Fútbol Emotion Zaragoza que le deja igualado a puntos con Inter y Palma. Los meloneros comenzaron por debajo en el marcador y consiguieron empatar antes del descanso. En una segunda parte en la que dominó el conjunto de Duda y logró el 1 a 3 y el 2 a 4, terminó concediendo el empate por dos errores graves en un final de partido loco.

Comenzó el encuentro y la tensión se notó desde el principio. Jimbee tuvo la primera por mediación de Bebe, que se plantó solo ante Bernad, pero el meta de los maños, muy inspirado en todo el partido, impidió el intento melonero. Respondieron los de Jorge Palos con un tiro fácil de Óscar Villanueva a las manos de Chemi para, en la siguiente acción, lograr el primer tanto del partido. La buena presión de Zaragoza dio sus frutos con un robo en campo contrario provocado por un mal pase de Solano, de espaldas, que Piqueras leyó a la perfección para plantarse solo ante Chemi y poner el 1 a 0 en el marcador del Siglo XXI.

Tras el golpe, los meloneros acapararon la posesión y los ataques, pero no encontraron huecos ante un Zaragoza bien plantado que se limitó a defender y salir a la contra durante muchos minutos. En esas circunstancias comenzó a romperse el partido. Bernad mantenía la ventaja de los suyos con grandes intervenciones mientras Claudino, Carlos García y Jamur ponían en aprietos a Chemi. No obstante, cuando más sufría el Jimbee, llegó el gol del empate. Una posesión sin aparente peligro llegó a Lucao en la izquierda y terminó dentro de la portería tras el recorte del brasileño hacia el centro y el disparo seco que Bernad no vio salir.

A pesar del gol, los rojiblancos no mejoraron y continuaron teniendo problemas en la salida de pelota con muchos errores forzados por la buena presión de los locales. En un intento maño, Jacobino golpeó al palo en jugada ensayada de córner y, a la contra, casi se adelanta Jimbee tras el desmarque de Bebe por la izquierda y el pase interior a Mellado que salvó de nuevo Bernad.

Antes de finalizar la primera mitad, Zaragoza adelantó líneas y el partido se igualó. Mellado y Marinovic tuvieron dos opciones seguidas que no aprovecharon y Zaragoza volvió a golpear la madera, no obstante, las faltas decidieron el rumbo de los primeros veinte minutos. Llegó la sexta falta de Zaragoza en la presión y Motta se encargó de poner el 1 a 2 dos minutos antes del descanso.

La segunda parte fue una auténtica locura. Un Jimbee que salió mucho mejor abrió ventaja a los cinco minutos de la reanudación gracias a la gran jugada de Chemi saliendo desde atrás, su apertura a Motta y el pase de este a Drasler, solo en el segundo palo. No obstante, Zaragoza no le perdió la cara al partido y logró, seis minutos después, recortar distancias en el marcador. Juanqui, que revolucionó por completo el partido, disparó desde lejos para toparse con el rechace de Chemi y volver a rematar la pelota suelta en el área para poner el 2 a 3.

El Jimbee, en modo apisonadora, no se puso nervioso y logró el 2 a 4 en la jugada siguiente gracias a la pizarra en una jugada ensayada que Solano finalizó completamente solo en el segundo palo. Sin embargo, cuando todo parecía acabar con el duro golpe a los locales, el partido se volvió loco en los últimos cinco minutos. Marinovic cometió un grave error en área propia y perdió un balón que Richi Felipe se encargó de introducir en la portería para hacer el 3 a 4 tras una buena jugada de asociación dentro del área.

Solo treinta segundos más tarde, otro error de Jimbee cuando jugaba de cinco provocó el empate de Zaragoza por mediación de Retamar para instalar la locura en el Siglo XXI y el nerviosismo en las piernas de los jugadores de Jimbee Cartagena. Juanqui golpeó al palo en unos minutos de zozobra cartagenera y un balón que se marchó al banquillo melonero provocó una tangana de la que Jamur resultó expulsado.

No pudo aprovechar la superioridad numérica Jimbee pese a los intentos de Solano, Motta y Bebe, que incluso lo probó desde su campo sin portero en dos ocasiones. Finalmente, el partido finalizó con un empate que no vale a ninguno de los dos. Zaragoza no sella la permanencia y no dependerá de sí mismo en la última jornada y Jimbee pierde su colchón de puntos ante Inter y Palma, que igualan los 55 puntos del conjunto melonero.