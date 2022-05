El devenir de la temporada más decepcionante de los últimos tiemops de ElPozo Murcia estaba en juego en un duelo que era mucho más que vida o muerte. El play off y el orgullo de un club histórico tenían que ser defendidos y los murcianos, por fin, no fallaron goleando al colista Burela con un contundente 6-0.

Llegaban los de la Región al Palacio de los Deportes de Murcia a despedir la temporada regular en casa en el que, según Vinicius, podría haber sido el partido más importante de la historia del club, y los jugadores lo tenían claro. No era momento de especular y ante un descendido Burela con nada en juego, los de Diego Giustozzi salieron a imponer su superioridad desde el principio.

No pasaban ni dos minutos de juego cuando los locales ya habían disparado varias veces hasta que en una jugada individual por banda de Felipe Valerio, el brasileño la ponía al segundo palo para que su compatriota Rafa Santos, de tacón, la pusiese en el fondo de las mallas haciendo el 1-0 que liberaba de presión a los locales.

ElPozo tenía claro que no quería volver a revivir una remontada en su contra, y tras el primero siguió insistiendo arriba poniendo en muchas dificultades la salida de balón de un Burela que no podía hacer otra cosa que buscar balones en largo dada la intensidad de los murcianos. En apenas dos minutos llegaría, en primer lugar, un disparo lejano de Matteus que se colaba por debajo de las piernas de Edu haciendo el 2-0. Pero no quedaría ahí la cosa porque en la siguiente jugada Fernando definía a la perfección un mano a mano con pierna izquierda para hacer el 3-0 y acto seguido Marcel, con un brillante disparo, la ponía en la escuadra haciendo el cuarto.

Detalles del juvenil Juan

Poco más de cinco minutos y el ataque de los murcianos era puro show, combinaciones rápidas, remates, detalles de calidad y muchos disparos hacia la meta de un Edu que poco más que achicar podía hacer. Con un resultado tan liberado y conscientes de la nueva final por el play off que se disputará el próximo miércoles en Valdepeñas, el técnico argentino comenzó con las rotaciones, dando entrada a Juan, jugador del juvenil que dejó buenos detalles de calidad.

En los últimos compases del primer tiempo bajaría el ritmo el cuadro murciano, en parte por el abultado marcador y también gracias a las mejoras en la defensa del combinado visitante, que aumentó la intensidad y estuvo cerca de recortar distancias en el marcador con algún remate esporádico que obligó a Juanjo a intervenir con mucha seguridad.

Tras el entretiempo, intentó adelantar Burela su línea de presión para poner en apuros a los de Diego Giustozzi, que veían como los visitantes se estiraban más y obligaban a Juanjo de nuevo a ser protagonista en el mano a mano ante Wanderson. La segunda parte tenía un ambiente mucho más descafeinado con el partido ya sentenciado y ambos equipos tuvieron alguna que otra ocasión esporádica hasta que llegamos al ecuador y llegó el quinto de ElPozo. En una gran acción de pívot, Mati Rosa se giraba delante del cierre para con pierna derecha poner el balón al palo largo y consumar la manita.

Dos minutos después, el propio Mati Rosa repetiría de nuevo con éxito la ecuación dándose la vuelta y poniendo el balón en la escuadra. Con el sexto en el marcador debutaría el guardameta Ginés Gabarrón, que mantendría la portería a cero y haría que se llegase al final del partido con el 6-0.

ElPozo, con seis puntos en juego, dependerá de sí mismo tras esta victoria y los empates cosechados ayer por Ribera Navarra e Industrias Santa Coloma para entrar en el play off y pelear por el título de la LNFS. La primera de las dos finales será el próximo miércoles ante Valdepeñas, quinto clasificado, y la siguiente el fin de semana ante Santa Coloma, octavo en la tabla. Tres puntos clave que llenan de confianza las oficinas de ElPozo y que liberan de presión por fin a los murcianos tras siete jornadas sin vencer.

El Imperial inicia la carrera por el ascenso a Segunda

El equipo vasco del Otxartabe es el rival al que se va a enfrentar el Imperial Murcia en la segunda eliminatoria por el ascenso a la Segunda División.

El conjunto vizcaíno fue el tercer clasificado de su grupo. Paco Muñoz, presidente del equipo de las águilas, ha señalado que «se trata de un desconocido, igual que nosotros para ellos, y esperamos pasar a la ronda final para lograr el ascenso de categoría».

Los bilbaínos han eliminado al Pinseque de Zaragoza al ganar por 5-7 mientras que los murcianos derrotaron a ElPozo Murcia B, por 4-3. El partido de ida se disputará esta mañana, a partir de las doce, en tierras vascas y la vuelta está prevista para el primer fin de semana de junio en la capital de la Región.

Asimismo, el filial del Imperial, de Tercera División, ha logrado el ascenso a Segunda B, pero no podrá ocupar esa plaza si el primer equipo no da el salto a la categoría de plata. / José García.