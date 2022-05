Sin nada en juego desde hace varias semanas para el UCAM Murcia, tan solo le queda acabar con orgullo una temporada para el olvido que ha terminado de la peor manera posible, con el descenso a Segunda RFEF.

Una temporada que va a servir para hacer una amplia reestructuración en el club, desde la dirección deportiva hasta la plantilla, donde no van a seguir prácticamente ninguno de los jugadores de este curso.

Sin esa tensión competitiva, no será fácil para el UCAM Murcia enfrentarse al Barça B (18.30, Footters). Un rival siempre complicado a pesar de que los catalanes tampoco se juegan nada. Van décimos en la clasificación con 54 puntos y no le alcanza para meterse en play off. Tan solo tienen la motivación de poder quedar por delante del Real Madrid Castilla, con 56 puntos tras su victoria ante el Betis Deportivo de ayer. Han seguido vidas paralelas los dos filiales a lo largo del curso y siempre hay ese pique que se traslada a sus equipos de formación.

UCAM Murcia y Barcelona B ya se vieron las caras el año pasado en el play off de ascenso a Segunda, que acabó con victoria para los murcianos en una tanda de penaltis agónica. Se metió en la final el UCAM, pero no pudo derrotar al Ibiza. Mucho ha cambiado el cuento en esta Primera RFEF en pocos meses. En el enfrentamiento de la primera vuelta en el Mini Estadi, el partido terminó en empate a dos.

José Manuel Aira dispondrá de toda su plantilla al completo salvo Raúl Palma, jugador que desde que vino en enero solamente ha podido jugar dos partidos debido a las lesiones que ha arrastrado.