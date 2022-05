El murcianismo se agarra a la compra online tras agotarse el papel en taquilla

Mientras Mario Simón y su plantilla sigue preparando a puerta cerrada la final del play off del domingo, la noticia alrededor del Real Murcia sigue en la venta de entradas para el choque que enfrentará a los granas con la Peña Deportiva y que tiene como premio un billete de ascenso a Primera RFEF. Como ocurriera hace una semana con motivo de las semifinales, las entradas puestas a la venta por el club en Nueva Condomina apenas han durado unas horas. En la tarde de ayer, ya se habían agotado las 4.200 entradas solicitadas por la entidad murcianista para venderlas de forma presencial.

Pero los aquellos que no tengan ya en su bolsillo un pase para el partido que se disputará este domingo en el Rico Pérez a partir de las seis de la tarde todavía están a tiempo de conseguirlo. No será en las taquillas de Nueva Condomina, porque en el club dudan que puedan llegar a tiempo en caso de solicitar un segundo paquete. Será de forma online a través de la web de la Federación Española de Fútbol. En el enlace https://tickets.rfef.es/, los aficionados podrán adquirir hasta seis localidades por persona, y la venta estará abierta hasta el mismo día de la final por el play off.

Los precios de 12, 15 y 18 euros se incrementarán en 1,5 euros al adquirirlas por internet al tener que hacer frente a los gastos de gestión. Hace una semana para las semifinales ya fueron muchos los que optaron por este sistema más rápido y que evita tener que desplazarse hasta el estadio y hacer cola. De hecho, el club vendió 2.500 localidades y en el Rico Pérez hubo hasta 5.000 murcianistas, por lo que un buen número decidió conseguir su pase de forma virtual.

Ayer mismo se abrió la venta online. Por la tarde ya solo quedaban unas pocas localidades del fondo norte, el mismo fondo que invadieron los murcianistas en el choque frente al Rayo Cantabria. Más papel queda tanto para el fondo sur como para la zona de preferencia y la de tribuna. El Real Murcia ha despachado localidades de todas las gradas, por lo que los aficionados granas estarán repartidos por todo el estadio.

Por su parte, la Federación de Peñas completaba hasta quince autobuses. Se están dando todos los ingredientes para que más de 10.000 aficionados granas estén el domingo en el Rico Pérez.