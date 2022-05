El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido en rueda de prensa por primera vez tras el anuncio de su renovación junto con el presidente de la entidad cartagenera, Paco Belmonte, y el director deportivo, Manolo Breis, para trasladar sus sensaciones por la renovación en la previa del último partido de la temporada. El técnico agradeció "a cada uno de los trabajadores del club" su dedicación para que todo haya salido bien y pueda continuar una temporada más al frente del equipo. "Este club es especial en muchos sentidos pero el más importante para mí es que todo lo que se consigue es mérito de todos", ha afirmado. Concretamente, el preparador reconoce a Breis su confianza cuando "venía de descender y no era fácil", según el propio entrenador. "Decidieron confiar en mí hace un año y medio y eso lo agradeceré toda la vida, porque empezamos un camino al que no se le ve final", ha añadido.

Con respecto al proceso de renovación, que se ha demorado durante algunas semanas, Carrión siempre se ha mostrado tranquilo y ha explicado que la situación era clara a falta de hablar algunas situaciones. "Yo no iba a escuchar nada antes que al Cartagena porque este proyecto se ajusta a lo que quiero. Hablamos dos o tres veces sobre las cosas que podemos mejorar, después hice lo mismo con Paco y en una última reunión con Paco y Manolo en la que nos pusimos de acuerdo. Ellos tenían claro que yo era el entrenador y yo quería seguir, así que ha sido bastante rápido", ha asegurado.

Tras su renovación, el tema candente en el Cartagonova es la continuidad de los jugadores que finalizan contrato. "Cuando haces un año bueno es normal que los jugadores tengan ofertas y a veces es difícil competir con eso. Vamos a intentar que la gente que esté aquí sea gente que quiera estar y seguir en el proyecto y crecer. Ojalá sea con jugadores que han sido importantes, pero si deciden irse tengo claro que se va a hacer un trabajo grande para intentar firmar lo mejor que se pueda", ha manifestado el entrenador.

Por último, el entrenador también ha tratado el último partido del año ante el Tenerife este domingo y ha halagado el trabajo de los canarios, que jugarán el play off de ascenso. "Es un equipo que no está ahí por casualidad, sino porque hace las cosas bien. Tienen un equipo trabajado con buenos jugadores y no será un partido fácil. Queremos ganar para acabar la segunda vuelta con los mismos puntos que la primera y maquillar un poco los números fuera de casa", ha concluido Luis Carrión.