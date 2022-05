El Heritage World Cup vuelve a la Región de Murcia

Los campos UGOLF Exclusive Hacienda del Álamo, Saurines Golf y Mar menor Golf acogerán en junio, julio y agosto respectivamente las tres pruebas pertenecientes al Heritage World Cup by Villas Valriche.

Los clasificados podrán participar en la Final Nacional, para lo cual es imprescindible ser titular de un programa de Fidelidad LeClub Golf.

La modalidad de juego será Stableford individual, habiendo dos categorías, la primera hasta hándicap 14.9 indistinto para damas y caballeros, la segunda de hándicap 15 a 26.4 en caballeros y 32.6 en damas. En los torneos clasificatorios habrá siete premios especiales y sorteo con más de 50 regalos.

El mejor clasificado Stableford Individual Hándicap de 1ª y 2ª categoría en la Final Nacional del HWC by Villas Valriche 2022, se clasificará para la Final Internacional de The Amateur Golf World Cup by LeClub Golf en representación del equipo español, la Final Internacional se celebrará en julio del año 2023 en el Heritage Resorts, Islas Mauricio.