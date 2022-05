El FC Cartagena, contra el muro comandado por el murciano Grego Sierra

Justo en un momento de bloqueo goleador, el FC Cartagena tendrá que hacer frente en El Plantío a una de las defensas más solidas del campeonato. Después del 0 a 0 frente al Leganés en el que el equipo generó multitud de ocasiones y no concretó ninguna, los de Luis Carrión se ven las caras con un nombre que resulta familiar para el club de la ciudad trimilenaria y que se ha erigido como el jefe de la zaga del Burgos. Grego Sierra, que fue pretendido por los albinegros en varias ocasiones, está siendo la sensación entre los centrales de Segunda División por su capacidad goleadora además de su fortaleza defensiva y pondrá de nuevo a prueba la efectividad del FC Cartagena.

Grego Sierra (5 de marzo de 1992) y el FC Cartagena han cruzado sus caminos en varias ocasiones. En una de ellas, el central incluso se llegó a enfundar la camiseta albinegra en unos entrenamientos a prueba en 2013 a las órdenes de Luis García Tevenet después de terminar su contrato con el Atlético de Madrid C. Por aquel entonces, Grego tenía tan solo 20 años, pero ya buscaba un lugar en el fútbol donde poder crecer desde abajo. Pese a la intención de ficharle del club cartagenero, el zaguero terminó recalando en Cantabria para disputar una temporada en Tercera División.

Después de la experiencia en el norte, Grego volvió a la Región para formar parte del Mar Menor -también en Tercera- por una temporada tras la que dio por fin el salto a Segunda B y comenzó una larga andadura hasta hacerse un nombre en el fútbol español. Real Murcia Imperial, Lorca y Valencia Mestalla fueron sus destinos en Segunda B entre 2014 y 2017 hasta que el Numancia confió en él para hacerle debutar en Segunda. La falta de minutos con los numantinos propició de nuevo el interés del FC Cartagena, pero finalmente el central se decantó por el UCAM Murcia.

Tras una temporada con los universitarios, el central regresó a la división de plata con el Sabadell y su gran desempeño en Segunda despertó el interés de varios equipos -entre los que estuvo nuevamente el Cartagena- que se acentuó con el descenso de los catalanes. Volvieron a cruzarse los caminos del Cartagena y Grego Sierra de nuevo sin éxito y el murciano se decidió por el Burgos por el empeño que puso el entrenador, Julián Calero, en hacerse con sus servicios. Y esta temporada ha devuelto la confianza con creces, ya que se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la categoría. Con 3 goles en 24 partidos, Grego es un imprescindible con los burgaleses y tan solo una lesión en los isquiotibiales le ha hecho perderse minutos.

Por el momento, el murciano negocia su renovación por dos años más con el Burgos. Muy cerca de llegar a un acuerdo con el equipo, el central ha recibido también importantes ofertas de la categoría, como la del Tenerife, e incluso de Primera División y del extranjero.

Cayarga: «Para mí es una motivación quedar noveno»

El extremo del FC Cartagena Berto Cayarga atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa a tres días del siguiente partido del equipo frente al Burgos. El futbolista confirmó que la plantilla tiene una sensación extraña al haber quedado sin objetivo, pero aseguró que no falta motivación. «Son unas semanas un poco distintas a las que veníamos teniendo, sobre todo por tema de mentalidad al no tener un objetivo claro, pero dentro del vestuario tenemos claro que hay que terminar la temporada de la mejor forma posible. No es lo mismo terminar con tres derrotas que hacerlo con tres victorias, así que estamos intentando entrenar al cien por cien, concentrados y preparados como si nos jugásemos algo», afirmó.

El jugador albinegro reiteró que, ante la falta de objetivos colectivos, los intereses individuales deben hacer que el equipo funcione. «No hay nada en juego entre comillas. Para mí es una motivación quedar noveno antes que decimocuarto o decimosexto. También acabo contrato y no es lo mismo terminar jugando o en el banquillo, haciendo buenos partidos o malos, así que cada uno tiene un objetivo individual que tiene que ayudar a que el colectivo rinda y a no dejarnos llevar estas jornadas», manifestó.

Berto ha pasado por varios roles en el equipo esta temporada, algo que el asturiano se toma como un aprendizaje. «Al principio tuve la suerte de disputar la primera vuelta casi entera de titular, pero sabemos que en este equipo hay mucha competencia, que es lo que ayuda al equipo a estar donde estamos. Si te relajas o no tenías una buena racha hay otro esperando para ocupar tu sitio y eso me ha servido para aprender, para seguir entrenando a tope y aprovechar todas las oportunidades», explicó.

Por último, el jugador no aclaró nada sobre su futuro alegando «no saber nada» todavía, pero aseguró su compromiso con el club. «Voy a seguir entrenando como todo el año para intentar tener los máximos minutos posibles. Lo voy a hacer lo mejor posible ya salga un minuto o ninguno» concluyó.