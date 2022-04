Mario Simón vuelve a reclamar el apoyo de la afición antes del play off

El Real Murcia ya afronta la recta final del campeonato con el objetivo del play off casi cumplido. A pesar del empate ante el Melilla, el equipo grana logró mantener la tercera plaza del play off por el pinchazo del Hércules.

En el Álvarez Claro, el técnico madrileño se fue con mal sabor de boca por la ventaja de dos goles que perdieron antes del descanso. «El inicio del partido, por cómo se puso el marcador, nos fuimos con la sensación de perder dos puntos. Sabíamos que íbamos a un campo muy complicado y no iba a ser fácil, pero por cómo se puso, con los dos goles de ventaja, la sensación fue un poco agridulce», explicaba.

Lleva el Real Murcia seis partidos consecutivos encajando gol y parece haber perdido la solidez defensiva que le ha caracterizado durante toda la temporada, aunque es una situación que no le preocupa demasiado. «Nuestra obligación es analizar y corregir. Cuando son cosas más individuales, podemos centrarnos en la concentración. Pero no hay que dejarse llevar por esa psicosis porque el equipo ha dado solidez durante toda la temporada. No hay que generar miedo, estamos haciendo muy buen trabajo en defensa», destacaba.

Sobre el Águilas, próximo rival del Real Murcia, puso en valor el nivel de los de Jovan Stankovic. «No es ningún partido trampa. Sabemos el nivel que tiene el Águilas, pero no ahora, sino desde el principio de temporada. Incluso ahora tiene unos argumentos más sólidos que en la primera vuelta. Es un equipo con calidad y experiencia y será un partido complicadísimo», alababa al contrario, aunque también declaró que «juegan muy bien al fútbol y eso nos puede venir bien porque nosotros también somos un equipo que quiere jugar. Creo que vamos a ver un partido bonito», añadía.

Sabe de la importancia que tienen los tres choques que restan antes del play off, pues la tercera plaza puede allanar mucho el camino. «Es complicado ganar a cualquier rival. Ahora mismo, enfrentarse a uno de abajo es más difícil que a uno de arriba. Hay que ganar el domingo, sería dar un paso adelante en lo que queda de temporada».

Para el encuentro ante el Águilas, la única baja momentánea es la del central Héctor Martínez, al que se quedará fuera de la convocatoria y se espera que esté disponible «en una o dos semanas».

Por último, hizo un llamamiento a la afición, tal y como hizo en los días anteriores a través de sus redes sociales. «Es importante cuidar la sinergia que se está creando entre equipo y afición. Veo a la gente muy ilusionada con la plantilla porque saben que se va a dejar el alma cada partido. Pero eso no tiene que ser flor de un día, tiene que ser cada domingo, cuando estemos bien y no tan bien. Quiero que la gente esté con el equipo los tres partidos que nos quedan», finalizó.

Stankovic: «Estamos jugando bien y tengo esperanzas de poder puntuar en Murcia»

Jovan Stankovic, técnico del Águilas FC, también habló ayer del partido que este domingo acogerá a partir de las 17.30 horas el estadio Nueva Condomina. El preparador costero llega al duelo ante el Real Murcia «muy esperanzado de poder sacar algo positivo». Y es que los aguileños llegan en una buena racha de resultados y juego. «Antes del partido contra La Nucía sabíamos que teníamos cuatro partidos con los de arriba y nadie esperaba que íbamos a sacar siete puntos. Ahora nos queda el último encuentro de este ciclo y si seguimos jugando así acabaremos en un gran nivel. Yo tengo mucha esperanza en este partido contra el Murcia», decía Stankovic. Además, el técnico explicaba que aunque ahora están fuera del descenso, «yo no permito al grupo que se relaje». Insistiendo en que tiene esperanzas de ganar en NC, el serbio explicaba que conoce «las victudes del Murcia, pero también sabemos donde podemos atacar y hacer daño». De ganar, la victoria daría «el 80% de la permanencia», acababa el técnico.