ElPozo Murcia está inmerso en la que probablemente sea su peor momento desde el inicio del campeonato liguero. Tras una Copa de España en la que estuvo a centímetros de ser campeón, los murcianos siguen mentalmente afectados tras el varapalo y ya acumulan tres partidos seguidos sin puntuar en los que han anotado además tan solo un gol. La nueva oportunidad llega ante Ribera Navarra, a partir de las 12.00 desde el Palacio en un choque que podrá seguirse por La7.

Afectados por las bajas sensibles en ataque de Marcel, Taynan y Fernando, los de la Región han dejado escapar el tren de las posiciones altas y quieren ahora asegurar al menos un puesto entre los ocho mejores de la competición para poder pelear hasta el final por el título de liga. Enfrente espera un conjunto navarro que actualmente es noveno, situado a cuatro puntos de los de Diego Giustozzi que necesitan sumar de tres con urgencia para poder distanciarse de su principal perseguidor y comenzar a mirar hacia arriba.

El técnico argentino pasó por rueda de prensa ya recuperado del coronavirus que le ha alejado del banquillo en los últimos encuentros para comentar la situación difícil que atraviesa el equipo: «Es un lindo desafío el que tenemos por delante, jugamos partidos importantes en todas las competiciones con jugadores muy jóvenes y ahora tenemos el desafío de volver a levantarnos, nos quedan seis partidos en los que tenemos que mirar para adelante e ir juntos con el cuchillo entre los dientes».

Sobre las derrotas recientes del equipo comentó el dolor que siente de no haber podido alcanzar aun ningún título: «Me duele mucho, no voy a decir que teníamos bajas que no tuvimos suerte, la realidad es que no ganamos y me duele, no queremos dar pena ni lastima, tenemos que darle la vuelta a la situación estando unidos y luchando con todo, siento esa rebeldía por dentro».

ElPozo afronta la primera de las seis finales que le quedan para asegurar el playoff ante un Ribera necesitado de puntos que no pondrá las cosas fáciles a los de Diego Giustozzi, a partir de las 12.00 en el Palacio de los Deportes.