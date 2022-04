“Desde el principio, esta historia ha sido turbia”.

Lo sentencia el primo más famoso del entorno del fútbol español. Gerard Armand, el primo de Eric Abidal. La persona que, presuntamente, le salvó la vida al exdefensa del FC Barcelona y la selección francesa donándole su hígado, después de que se anunciase que el futbolista padecía un cáncer hepático. Gerard Armand es el hombre que sale en la icónica foto del hospital, con Eric Abidal ingresado, esperando a recibir su hígado.

Gerard Armand es el presunto donante, porque el caso está en manos de la justicia española y cada vez se complica más. El último informe toxicológico, hecho público por El Confidencial el pasado 4 de abril, ha arrojado unos resultados devastadores: el informe aportaba la certeza de que el donante del hígado no es familiar de Eric Abidal. Una noticia que hizo que volviesen a temblar los cimientos de este extraño caso.

Gerard Armand es, por tanto, el hombre más buscado por los medios que siguen este asunto. Y ha vuelto a hablar. Lo hizo el pasado 5 de abril, justo el día después de que saltase la noticia. Gerard volvió a darle la entrevista a Enzo Guerini, un joven periodista francés de Le Parisien que se ha convertido de algún modo en su portavoz. No en vano es el único profesional al que le ha concedido entrevistas desde que estalló el caso.

La primera vez que hablaron fue en 2019, antes de la pandemia. La última, de forma escueta, este mismo mes. Gerard Armand ha sido entrevistado de nuevo por Guerini y han hablado acerca del giro que ha dado la investigación. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, ha hablado con el periodista deportivo, dada la negativa de Gerard Armand a atender a otros medios, y ha contado cómo están los ánimos en el entorno de Abidal y qué opina del caso la opinión pública francesa.

La entrevista se publicó en Le Parisien el pasado 5 de abril. Allí, el supuesto primo de Abidal y presunto donante del hígado se mostró especialmente duro con el exfutbolista. Aclaró en su intervención que no se habla con el defensa desde hace cuatro años, y que el motivo ha sido todo este asunto de la donación.

“Sabía lo que iba a pasar”

"No he sabido nada de él en cuatro años. Cuando salió el caso, en 2018, discutimos. Le dije que no era un hombre. Desde entonces, nada. (…) No te voy a mentir, sabía que íbamos a llegar a esto. Desde el principio, esta historia ha sido turbia. Yo pienso para mis adentros que, cuanto más tiempo pasa de este caso, más extraño se vuelve. Sin embargo, ha estado sucediendo durante cuatro años. Ahí estoy preocupado. Y ya no tengo ninguna confianza en él (en Eric Abidal)”.

Este es un extracto de las escuetas declaraciones de un Gerard Armand sorprendido por los resultados que ha arrojado el informe toxicológico sobre el nuevo hígado de Eric Abidal. Un análisis que niega que donante y receptor sean familia. Su supuesto primo, no obstante, sigue sosteniendo que ha demostrado con creces su parentesco con el exjugador del Barça.

“Eric es realmente mi primo hermano. Su padre es hermano de mi madre, y yo había traído el certificado de nacimiento para demostrarlo cuando me citaron en el juzgado de Barcelona. Me impactó la noticia. Me preguntaba si había leído bien el artículo”, indica Armand refiriéndose a la pieza de 'El Confidencial' y finalizando así sus declaraciones.

Dolorosa cicatriz

Enzo Guerini atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde París. Sabe que se ha convertido de algún modo en una especie de portavoz del primo de Abidal, aunque reconoce que “no lo conocía personalmente". "Me puse a seguir el caso en 2019 y fue así como di con su abogado. Le pedí una entrevista y me la concedió. Cuando leí la noticia de El Confidencial me volví a poner en contacto con él y me atendió brevemente”, cuenta.

Guerini explica que “cuando hablé con él volvió a insistirme en que él ya ha demostrado su parentesco con Eric Abidal. Que incluso llevó la documentación que lo acredita a un juzgado de Barcelona. Dice que no entiende lo que dice ese informe toxicológico, porque él tiene claro que es familiar del exfutbolista”.

Defiende Gerard Armand su parentesco con Abidal y haber sido el donante legítimo del hígado. De hecho, “me contó que después de la operación tuvo unos pequeños problemas en el lugar de la incisión. Una pequeña infección en la zona de la piel donde se encuentra la cicatriz”, señala el periodista de 'Le Parisien'.

Desamparado

Dice Enzo Guerini que, más allá de los leves problemas médicos que asegura haber sufrido por aquel caso, lo que realmente le duele a Gerard Armand es “la sensación de desamparo en la que se ve". "Está desamparado, sin salvación. Además de los problemas con la cicatriz, hace ya cuatro años que donó su hígado, pero ya no tiene relación con Abidal. Dice que antes sí que hablaban, pero que se acabó todo después de la operación. Que no sabe nada de él”.

Ese sentimiento de desamparo también lo extiende a una cuestión de honor: “Con todo este caso, Gerard Armand me dijo que siente que se ha manchado el honor familiar, que es algo muy importante para ellos”, sostiene Guerini en conversación con este periódico. Más allá de eso, Gerard Armand no ha querido referirse a otras cuestiones derivadas del informe toxicológico y sigue en sus trece, jurando su parentesco con el exfutbolista del Barça.

El periodista Enzo Guerini cuenta también que la opinión pública francesa sigue con interés este caso, “pero cuando se trata de futbolistas, la gente trata de no prejuzgarlos. Ya pasó en 2019 con el caso Neymar. En aquella ocasión, el delantero brasileño fue acusado de violación, pero la opinión pública esperó a que hubiese pruebas en uno u otro sentido. Finalmente se demostró que no era cierto. Por eso, Neymar no ha sido atacado por ese asunto por los franceses”.

Sin embargo, el caso de Abidal empieza a ser distinto. “Al principio pasó lo mismo con Abidal. La gente no se quiso precipitar y prefirieron esperar a que saliesen pruebas que demostrasen algo. Pero es que Abidal ha estado metido en otro lío recientemente. El caso de la jugadora de fútbol francesa Kheira Hamraoui, con la que le habría sido infiel a su mujer y que luego sufrió una misteriosa agresión. Ese caso sí que se ha sabido y ha provocado que la imagen de Eric Abidal haya quedado muy deteriorada”.

La imagen de Abidal, por tanto, está seriamente tocada en su país natal con estos dos últimos escándalos. Ahora se esperan con atención las siguientes noticias sobre el caso del hígado. Gerard Armand, presunto primo y donante, no quiere volver a hablar hasta que haya novedades. Y si lo hace, volverá a ser en 'Le Parisien', el mismo medio al que le ha dado todas las exclusivas y el mismo al que la esposa de Abidal le concedió una entrevista recientemente por el caso Hamraoui. Allí siguen con expectación las evoluciones del caso. De ello depende que la imagen pública de Abidal, todo un ídolo francés que trajo la última Copa del Mundo al país galo, se rehabilite o quede dañada para siempre.