Rubén Castro acepta el reto de Joaquín

Rubén Castro ya es toda una leyenda del fútbol español debido a su gran rendimiento durante 22 años al más alto nivel. Ahora, el FC Cartagena quiere que el canario se convierta en mito con la camiseta albinegra convirtiéndose en el único futbolista que ha disputado 23 temporadas consecutivas en la historia de LaLiga -en Primera o Segunda División-. Además, Castro puede batir el récord del gol más longevo de nuestro fútbol con 41 años si Joaquín Sánchez se lo permite.

A dos meses de finalizar su contrato con el club cartagenero, Rubén confirmó ayer para los medios del club que continuará jugando, al menos, una temporada más y en los despachos del Cartagonova ya trabajan en su renovación a dos meses para la finalización de su contrato. «Habrá que seguir. Son muchos años jugando y antes no se estiraba tanto, pero yo tengo muchísimas ganas y físicamente me encuentro bastante bien, así que seguramente seguiremos». El máximo artillero del conjunto albinegro no ocultó su felicidad en Cartagena. «Aquí estoy muy bien. Estoy encantado», afirmó.

Una vez aseguró que no colgará las botas después de los cinco partidos que restan de la actual temporada, Rubén explicó que su criterio para saber si debe continuar se basa en esperar al término del curso y mirar sus números. «Siempre espero a ver cómo termino la temporada para ver cómo me encuentro. El año pasado terminé con 19 goles y me encontraba bien, por eso decidí seguir y no me equivoqué. Este año voy por el mismo camino y siempre quiero superarme, por eso si los supero habrá que seguir», reiteró.

Otro futbolista de ‘su quinta’ que también ratificó su continuidad en el fútbol es Joaquín Sánchez, futbolista del Real Betis. «He compartido vestuario con él y también está muy en forma, pero creo que es más difícil que él meta un gol a que lo haga yo», comentó en tono jocoso. «Eso es bueno, significa que la gente sigue jugando en la élite con nuestra edad y ojalá que el récord se lo lleve uno de los dos, o Jorge Molina, me daría igual», dijo.

Aunque Rubén afirma que «no es nada fácil marcar 19 goles en segunda» a su edad, los 40 años no parecen suponer ninguna barrera en el nivel futbolístico del canario gracias a su disciplina dentro y fuera del terreno de juego y, sobre todo, sus ganas de jugar al fútbol. «Lo más importante son las ganas que tengo de entrenar todos los días y jugar todos los partidos. Junto a eso, comer bien y descansar es lo que me lleva a no lesionarme y poder jugarlo prácticamente todo», aseguró.

No renuncia al play off

El futbolista también habló del presente sobre el crecimiento del club en los últimos años y ha vuelto a mostrar complicidad con el Cartagena analizando los objetivos de cada temporada. «El equipo ascendió hace dos años y esto tiene que ir despacio. Este año el equipo ha estado muchísimo mejor que el anterior y nos hemos salvado con antelación, pero sí que es verdad que lo hemos tenido en la mano. Si no llegamos a conseguir esa plaza, que aún es posible, nos quedará esa espina de lo poco que nos faltó. El año que viene, si sigo aquí, ya se verá cuál es el objetivo», comentó entre sonrisas.

La Ponferradina es el siguiente obstáculo en esa búsqueda de un pleno de victorias que permita seguir luchando a los cartageneros y Rubén aseveró que «es un buen momento para disipar las dudas» que ha tenido el equipo fuera de casa. «Es un rival directo y estamos haciendo todo lo posible durante la semana para sacar los tres puntos porque es el último tren que tenemos para engancharnos arriba», expresó.

Por último, Rubén Castro mostró su deseo por terminar la temporada «lo más arriba posible porque es bueno para el club» de cara a los últimos cinco compromisos ligueros. «Lo mejor sería terminar con buenas sensaciones y pensando que me gustaría hacer algo más. Además, me gustaría superar mis 19 goles de la temporada pasada, pero lo más importante es que el equipo termine con buenas sensaciones», concluyó el máximo artillero albinegro.

La SD Ponferradina confía en repetir la victoria del Cartagonova

La Ponferradina, como muchos otros equipos, pretende alcanzar el play off de ascenso en las últimas cinco jornadas que restan de campeonato. El equipo de Jon Pérez Bolo, en séptima posición, es el que más cerca está de lograr una plaza de promoción si Real Oviedo o Girona caen y sus opciones pasan por no fallar en sus encuentros ligueros hasta final de temporada. Su primera piedra en el camino será un FC Cartagena al que ya han vencido esta temporada los bercianos, una victoria a la que se aferran para continuar con opciones.

El solitario tanto de Agus Medina con un disparo lejano en el 19 de partido en el Cartagonova dio la victoria a la Ponferradina en la decimotercera jornada y significó una de las seis derrotas como local en toda la temporada del conjunto de Luis Carrión.

En ese precedente se quieren fijar los leoneses para volver a las posiciones de privilegio en las que se han mantenido durante gran parte de la temporada pero de las que han descendido en las últimas jornadas con una mala racha de resultados de siete partidos sin ganar.