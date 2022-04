La mejor temporada de la historia del Cartagena, un reto aún alcanzable

Luis Carrión se ha ganado el respeto de la afición albinegra con la heróica salvación del pasado curso y su gran temporada al frente del FC Cartagena este año. Tanto es así, que el catalán aún podría ir más lejos y marcar su nombre con letras de oro en el libro de la historia del club cartagenero si consigue superar el registro de la gloriosa temporada 2009-10. Aún tiene tiempo el catalán para lograrlo y todo dependerá del arreón final del equipo en las últimas cinco jornadas. En cinco partidos, el FC Cartagena puede hacer historia con mayúsculas de la mano de Carrión.

En sus cinco campañas en la división de plata, los albinegros han perseguido siempre el mismo objetivo: la salvación. Sin embargo, el presente curso ha superado las expectativas y tres de los cuatro registros anteriores. Con la victoria del pasado sábado sobre el Girona, el Cartagena selló su permanencia durante una temporada más en LaLiga Smartbank en la jornada 37, tan solo un partido más tarde que en 2010 y antes que en 2011 -jornada 39-, 2012 -descenso- y 2021 -jornada 40-.

La imponente victoria ante el Girona también supuso otro logro que habla muy bien del trabajo del equipo este año. Con los tres puntos, el Cartagena superó la puntuación del año anterior con cinco partidos menos, colocándose como la tercera temporada con más puntos del club en Segunda, a cuatro de los 56 del curso 2010-11 y a trece de los 65 de la mencionada campaña 2009-10. En la recta final del campeonato, los cartageneros tienen a tiro superar ambas.

Con dos victorias en los últimos cinco compromisos, Carrión superaría los 56 puntos de la segunda temporada de Juan Ignacio Martínez al frente del Cartagena. Sin embargo, necesita casi un milagro el entrenador barcelonés para vencer la antigua marca del alicantino. Solo cinco victorias pondrían a Luis Carrión por delante de Juan Ignacio y marcarían la mejor temporada de la historia del FC Cartagena mientras que cuatro triunfos y un empate alcanzarían los 65 puntos de la 2009-10 sin superarlos.

Aunque el curso de hace ya trece años fue superior al actual en muchos sentidos, fue su bajón final el que no le permitió abrir una brecha más grande con respecto al presente. De los últimos siete partidos, el Cartagena de Juan Ignacio solo ganó dos, empató uno y perdió cuatro, mientras que Carrión ha empezado esa misma serie con dos victorias consecutivas ante Alcorcón y Girona.

Ese bajón en las últimas fechas le negó el que habría sido el primer ascenso a Primera del equipo cartagenero, quedando finalmente en quinta posición con 65 puntos, a seis del segundo y tercer puesto que por aquel entonces proporcionaban el ascenso directo. De lo contrario, el técnico catalán ha demostrado en todas sus campañas como entrenador su fortaleza en la recta final de la competición y a eso se aferra el equipo para hacer historia con la camiseta albinegra.

De hacer un pleno de victorias, el Cartagena no solo superaría su mejor registro de puntuación en Segunda, sino que tendría importantes opciones de terminar entrando en el play off de ascenso por primera vez. Con 52 puntos en el casillero albinegro y 15 aún por disputar, los 71, 70 y 69 puntos de Eibar, Almería y Valladolid ya son inalcanzables, no obstante, los 63, 61 y 60 de Tenerife, Girona y Oviedo aún están al alcance de los de Carrión pese a la enorme dificultad que supone encarrilar 5 victorias hasta el final del campeonato liguero.

Ponferradina, Leganés, Burgos, Amorebieta y Tenerife son los rivales que tiene por delante el conjunto del Cartagonova para intentar cerrar el año de la mejor forma posible. La Ponferradina, persiguiendo de igual forma que el Cartagena la promoción de ascenso, se antoja un rival muy complicado que lo dará todo por continuar con opciones. El Leganés, en la zona cómoda y lejos del descenso, puede llegar salvado al Cartagonova.

Por otro lado, el Burgos sigue de cerca a los cartageneristas, pero puede quedar sin objetivo deportivo si no suma de tres en tres antes de recibir al Cartagenay el Amorebieta necesitaobrar el milagro para tener opciones a su llegada al Cartagonova.

Por último, el Tenerife, afianzado en el play off, aún tiene opciones de alcanzar el ascenso directo a Primera Divisiónque ofrece la primera y segunda plaza, por lo que la última jornada supondrá un reto mayúsculo para el FC Cartagena si consigue llegar con opciones de colarse entre los seis primeros y hacer historia con mayúsculas de la mano de Luis Carrión.