La jornada veintinueve, la penúltima de la fase regular, es la que se ha disputado este fin de semana en los dos grupos de la Preferente Autonómica murciana. Las espadas siguen en todo lo alto en la jornada final.

En el grupo I, el Muleño no aprovechó la oportunidad de cantar el alirón. No pasó del empate ante El Raal en un partido vibrante. Un empate ante el Ceutí será suficiente para ascender a Tercera. Cieza, Churra, Beniel y Fortuna son los que podrían jugar el play off.

En el grupo II, un gol del veterano Palote dio los tres puntos al Alcantarilla en Cabezo de Torres .El cuadro alcantarillero necesita un punto ante el Juvenia para lograr dar el salto. El Águilas, que descansó, Algar, Minerva y Mar Menor, están en zona de play off. El Minerva, que cesó a Moreno Boluda, goleó al Montecasillas en el debut de Íñigo Saenz en el banquillo.

El playoff lo disputan los segundos, terceros, cuartos y quintos de cada grupo.