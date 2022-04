El camino hacia la permanencia en Primera RFEF para el UCAM Murcia se ha complicado todavía más tras esta jornada. El conjunto universitario ha sumado su tercer empate consecutivo, al rescatar un punto ante el Algeciras (1-1). Sin embargo, eso no es suficiente para recortar puntos en la clasificación y la distancia para lograr el objetivo se ha aumentado. Ahora se encuentra a ocho puntos, cuando restan tan solo cinco jornadas para que concluya la temporada. Por lo que el objetivo se antoja muy complicado. Lo intentó en Algeciras, pero no fue suficiente ante un equipo que se quedó en inferioridad numérica hasta en dos ocasiones por las expulsiones de Almenara y Turrillo. El gol de Álvaro Romero tras el descanso fue un jarro de agua fría del que el UCAM no pudo despertarse, tan solo el cabezazo de Garrido dio algo de esperanzas en el minuto 82, pero el conjunto andaluz supo defenderse en el tramo final. La jugada polémica ocurrió en el minuto 41, cuando un tanto del equipo universitario fue anulado tras recibir el balón Liberto en la banda. El colegiado decretó fuera de juego, y el gol, tras tocar en un defensa rival, no subió al marcador.

En la primera mitad fue el Algeciras el que trató de llevar la iniciativa del juego ante un UCAM Murcia que espero para intentar sorprender después. Sin embargo, avisó bien pronto el conjunto gaditano con un disparo al poste de Roni en el minuto 13. El tiro cruzado del jugador del Algeciras pudo haber cambiado desde bien temprano el marcador y eso hizo crecerse al equipo local. Se acercó durante estos compases con más peligro, y Alberto Bueno contó con otra buena oportunidad con un disparo en el área que tuvo que atajar Pedro López en el minuto 23. El UCAM trató de salir y crear peligro, y sus mejores llegadas fueron dos centros de Moyita que inquietaron a la defensa andaluza. El equipo de Aira también lo intentó a balón parado, con un disparo de Josema Raigal que se marchó fuera. Fue la antesala a la jugada polémica de la mañana, ya que el colegiado anuló un gol del UCAM en el minuto 41 por un dudoso fuera de juego de Liberto. El extremo centró un balón que acabó tocando en defensa rival y entró en la portería, pero el colegiado señaló el fuera de juego a la hora de recibir el jugador del UCAM en la banda. Tras el descanso, el UCAM tenía que dar un paso adelante si quería llevarse el triunfo. Pero llegó un jarro de agua fría. Un disparo desde la frontal de Álvaro Romero, colocado a la escuadra de Pedro López, deshizo la igualdad y puso por delante al Algeciras en el minuto 47. El golazo del jugador del cuadro andaluz no dejaba otra opción al UCAM que ir a por todas, y así lo hizo Aira con los cambios. El técnico leonés dio entrada a Abenza y Xemi, pero no mejoró la cara del equipo universitario. El UCAM trató de acercarse y apretar a su rival haciendo valer la superiodidad númerica con la que contaba desde el minuto 60 con la expulsión por doble amarilla de Almenara. Por lo que Aira puso toda la carne en el asador con la entrada de Isi Ros y Manu Garrido. Llevó la iniciativa ahora el equipo murciano, pero todo seguía igual. Con acercamientos que no inquietaron demasiado al Algeciras. Sin embargo, en el minuto 82 todo cambió. Una falta ejecutada por Moyita acabó en la red tras un magistral cabezazo de Garrido, mientras que el Algeciras se quedaba con nueve al sufrir de nuevo otra expulsión por doble amarilla de Turrillo. Con siete minutos por delante, al UCAM no le quedaba otra que tirar hacia adelante y tratar de sumar tres puntos importantísimos para escapar de la parte baja de la tabla. Fue el Algeciras el que todavía tuvo la oportunidad de voltear el marcador con un disparo al palo de Duarte en el minuto 88. Los acercamientos de Aira fueron insuficientes en los seis minutos de añadido y sumaron un punto que vale de poco para sus opciones de permanencia.