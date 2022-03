El UCAM, al límite de la locura

El UCAM Murcia CB ha cerrado un mes de marzo con siete partidos con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Pero a nadie le hubiera sorprendido que contase a estas alturas con una victoria más en su casillero. Es la primera vez en su historia que cierra el tercer mes del año con trece triunfos en su casillero, y anoche pudieron ser catorce si no llega a ser por unos pequeños detalles. Porque la suerte ganó al talento, como recuerdan en Match Point, en momentos puntuales como en los dos tiros errados por Thad McFadden. O por los cinco centímetros del grosor de la línea del triple que acabó pisando Jordan Davis cuando parecía que había forzado la prórroga ante el cuadro azulgrana y redondeado su fantástica noche ante un Palacio de los Deportes entregado y con casi seis mil espectadores.

Si la zapatilla de Davis no hubiese pisado, quizá el partido de anoche ante el Barça (87-89) se hubiera decidido en la prórroga. No fue así. El UCAM se quedó al límite de la locura, porque una vez más se agarró a sus posibilidades cuando todo parecía perdido. Empezó el último cuarto cuatro puntos por debajo después de dominar el marcador toda la primera media hora, y la diferencia llegó a estar incluso a seis puntos cuando restaban tres minutos. Pero, de nuevo, con su fe y buen juego que le caracteriza este año, llevó al límite a un Barça que acusó las ausencias en su juego interior. Laprovittola, Dante Exum y, sobre todo, Nikola Mirotic, con 30 puntos, acudieron al rescate de un cuadro azulgrana que a punto estuvo de doblar la rodilla por tercera vez en el Palacio desde la llegada de Sito Alonso al banquillo murciano.

Es la segunda vez en la temporada que el UCAM encadena dos victorias consecutivas, lo que habla por sí solo de la fantástica temporada que está realizando este equipo. Una plantilla que, ante los problemas por dentro, volvió a liderar Taylor en la anotación, con 25 puntos, buscando hacer el mayor daño posible con cada entrada a canasta. El UCAM, consciente de cómo tenía que plantear el partido para sacar rédito por dentro, gestionó con inteligencia las faltas hasta que pudo. Yahí apareció un actor inesperado como fue Rinalds Malmanis, el interior letón le ganó la partida en la rotación a Emanuel Cate ante los problemas para defender en su salida, y fue capaz de anotar tres canastas, sin fallo desde la zona de dos puntos, en momentos vitales para el devenir del choque.

Un encuentro que el UCAM arrancó con un primer cuarto muy inteligente que, junto a su intensidad característica en al salida, cogió por sorpresa a su rival. Jordan Davis, con cinco puntos consecutivos, fue el más activo durante los primeros compases (12-6). El equipo universitario tomó su primera ventaja y Sito Alonso protegió a sus interiores con rotaciones cortas, sobre todo a Lima. El equipo azulgrana empezó a mostrarse incómodo tras una canasta de Taylor que provocó el primer tiempo muerto de Jasikevicius y una técnica por protestar (16-6). El equipo murciano aprovechó las dificultades del Barça, con Smits y Mirotic alternando el rol de cinco, y tan solo Laprovittola fue capaz de impedir que la distancia fuese mayor con sus triples (27-16).

El Barça se acercó con el inicio del segundo cuarto gracias a un parcial de salida de 2-7. Consiguió rebajar pronto la barrera psicológica de los diez puntos y después de una canasta de Calathes, Sito Alonso tuvo que parar el partido (29-23). Laprovittola no perdonó los fallos del UCAM en ataque durante este tramo del partido y a cinco minutos y medio para finalizar la primera mitad el marcador era de 29-28. Se abrió entonces un nuevo duelo en el que el Barça empezaba a encontrarse cómodo, pero en el que el UCAMcomenzaba a ganar confianza de nuevo al enlazar buenos ataques con excelentes defensas (33-28). Davis, excelso desde el triple, se sacó de la chistera otro lanzamiento imposible al que contestó Mirotic y a dos minutos para el descanso la distancia era de +5 para el UCAM (40-35). Tras el segundo tiempo muerto de Sito Alonso, se produjo un intercambio de canastas que dejó en una mejor posición al equipo azulgrana. Pero la última palabra la tuvo Taylor en la última posesión con un lanzamiento frontal que cerraba la primera mitad con el 46-42.

Al UCAM le costó arrancar en la segunda mitad, por eso el Palacio animó pronto a los suyos tras dos canastas de Nnaji. Isaiah Taylor contrarrestó el arreón azulgrana en estos primeros compases y anotando todos los puntos del cuadro universitario en los primeros minutos, salvo un tiro libre de Webb (53-51). Una técnica por protestar a Dante Exum, tras una falta en ataque, la convirtió el ala-pívot con su visita al tiro libre y un ‘alley oop’ entre Davis y Lima desató la locura en el Palacio (56-53). El pívot brasileño supo moverse durante estos compases por la zona y crear problemas al Barça en ataque, sin embargo, su cuarta infracción, a 2:48 para finalizar este cuarto, volvió a cambiar os planes para el UCAM (58-56). Sito Alonso apostó de nuevo por Malmanis en lugar de Cate y el Barça, pese a sus intentos, no conseguía adelantarse en el marcador (60-59). Tuvo que esperar hasta el último minuto de este cuarto, cuando Mirotic lo logró desde el tiro libre (60-61). El equipo universitario contó con la última posesión para recortar distancias, pero el Barça llegó con ventaja de cara al último cuarto (60-64).

El UCAM parecía que arrancaba bien la fase decisiva del partido con una canasta y tiro adicional de McFadden. Pero con el paso de los minutos se vio otra cosa. Ambos equipos se atascaron en ataque durante los primeros minutos de este periodo, lo que favoreció al Barça, y los puntos de Laprovittola y Exum elevaron la ventaja a seis a cuatro minutos del final (67-73). Pero con el regreso de Taylor a pista, el UCAM volvió a reaccionar en campo contrario. A partir de ahí se entró en unos minutos que pusieron el corazón en un puño a todos los aficionados del Palacio de los Deportes. Cada acción parecía decisiva, y el UCAMsupo sacar petróleo en cada una de ellas, como al atrapar un rebote ofensivo tras un tiro libre de Lima y un robo de Davis que colocaba el 77-78 a dos del final. Fue entonces cuando Rojas se marchó eliminado, McFadden tan solo pudo anotar un tiro libre de tres y la zapatilla de Davis evitó la prórroga. Una derrota al límite de una gesta de locura (87-89).

Sito: «Hay que olvidarse de la pena porque eso no sirve para nada»

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, aseguró tras la derrota por 87-89 frente al Barça, líder de la Liga Endesa y vigente campeón, que «hay que olvidarse de la pena porque eso no vale para nada» e indicó que perder de ese modo, como lo hizo también el domingo por 71-72 contra el Valencia Basket, les debe aportar «más rabia» para trabajar en busca de alcanzar el objetivo de acceder a las eliminatorias por el título.

«Lo importante es irte a la cama habiendo hecho lo que debías para ganar, aunque tengamos que mejorar para vencer a este tipo de equipos y mañana ya hay que pensar en lo que tenemos que pensar, que es en mantener las cosas que estamos haciendo bien y en tener ambición. No nos vale que casi hemos ganado y no haberlo hecho nos debe dar más rabia para trabajar y saber que tenemos las opciones intactas para competir ya el sábado, que es lo que hace un equipo bueno», dijo. En ese sentido ha dejado claro que «hay que olvidarse de la pena porque eso no vale para nada».

Por su parte, Sarunas Jasikevius, entrenador del Barça, declaró que «los partidos ante el UCAM Murcia son más duros que algunos de la Euroliga», e incidió en la importancia de ser duros para vencer en «una de las canchas más difíciles de la Liga» y añadió que el del UCAM es «uno de los mejores proyectos de la ACB».