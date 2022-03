El Real Murcia, el equipo con peor dinámica de los candidatos al play off

Con La Nucía y el Intercity teniendo ya en el bolsillo uno de los billetes para jugar el play off a la espera de que se decida quién asciende directamente, las últimas siete jornadas del Grupo V de Segunda RFEF determinarán cuáles son los otros tres equipos que logran la clasificación para la deseada fase de ascenso. Para esas tres plazas hay cuatro candidatos, y de esos cuatro candidatos, dos son de la Región de Murcia.

El Mar Menor, que esta semana duerme cuarto después de sumar su cuarta victoria consecutiva, se ha convertido en el equipo revelación del grupo; mientras que el Real Murcia, quinto tras caer frente a La Nucía, afronta el sprint final con muchas dudas y en la peor dinámica de los candidatos al play off.

Porque el Mar Menor y el Real Murcia son la cara y la cruz de este final liguero. Mientras los de Javi Motos están lanzados, convirtiéndose en el mejor equipo de las últimas cinco jornadas; los de Mario Simón van de mal en peor, haciendo que vuelva a temblar Nueva Condomina.

En esa batalla hay dos equipos más. En la tercera plaza aparece el Hércules, que, como los granas, no anda en su mejor momento. Por su parte, el Eldense, sexto, ha igualado a los murcianistas después de cinco jornadas en las que ha sumado once puntos de quince posibles.

La pelea por el play off continuará echando fuego este mismo fin de semana. El domingo a las doce el Intercity visita a un Mar Menor que es el mejor local de todo el grupo. Los de Javi Motos han sumado hasta 31 puntos en los 14 partidos que han disputado en el Pitín, por lo que se agarrarán a esa superioridad para dar la sorpresa ante los alicantinos y otro golpe sobre la mesa en su sueño ya más que real de estar en la próxima fase de ascenso.

Sabiendo ya el resultado de ese partido, afrontará el Real Murcia su visita al Eldense en otro duelo a vida o muerte, y es que los granas están obligados a ganar si no quieren verse fuera del play off con seis jornadas por delante y con los cuchillos afilados en Nueva Condomina.

Y es que la tranquilidad no ha durado mucho en el estadio grana. Con solo una victoria en las últimas seis jornadas, el murcianismo vive con preocupación la mala racha y la caída en la clasificación. Sin casi opciones ya de alcanzar el liderato, ahora es que el play off tampoco está asegurado. Y todo porque el Real Murcia es el equipo con peor dinámica de los candidatos al play off. Mientras que los de Simón solo han sumado cinco puntos en las últimas cinco jornadas, en ese mismo tramo de la competición, el Mar Menor lideraría la tabla con doce puntos y el Eldense sería segundo con 11, los mismos que el Intercity. Con diez estaría La Nucía. Incluso el Hércules, que también está jugando con fuego en estas semanas decisivas, ha sumado seis, uno más que los granas.

Peor en la segunda vuelta

Con dos duelos directos en el horizonte -este domingo jugará el Real Murcia en el campo del Eldense y una semana después recibirá al Hércules-, fallar no puede estar dentro de los planes de un conjunto grana que, además, en esta segunda vuelta de la competición está empeorando los números cosechados en el inicio de la competición.

Si en las diez primeras jornadas de la liga los de Simón acumularon 17 puntos; en esos mismos choques, pero en esta segunda vuelta, solo se han podido lograr 14 puntos. Habrá que ver si le dan la vuelta a la situación ganando al Eldense y al Hércules, dos rivales con los que perdieron el pasado mes de noviembre.