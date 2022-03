El UCAM Murcia se queda a un paso de culminar su reacción ante el Valencia Basket

El UCAM Murcia CB volvió a demostrar que está preparado para pelear por cualquier objetivo que se proponga esta temporada. Ayer lo volvió a dejar claro ante el Valencia Basket y seguramente lo vuelva a hacer mañana frente al Barça. No consiguió la victoria frente al conjunto taronja, se quedó sin tiempo y a las puertas de lograrlo (71-72), pero mostró a todo el mundo de nuevo que puede estar entre los mejores por méritos propios. Porque a pesar de un arranque cargado de dificultades y de ir perdiendo en diferentes tramos del encuentro por once puntos de diferencia, el UCAM logró engancharse al marcador con una segunda parte casi brillante. Tan solo la falta de acierto o alguna decisión errónea en momentos clave del partido le privaron de haber llegado en una mejor posición al tramo decisivo del partido y sumar la que hubiera sido su decimocuarta victoria de la temporada. Todavía así, el equipo de Sito Alonso se mantiene en los puestos de play off y mañana se medirá al Barça (20.30 horas) en el Palacio para recuperar la jornada aplazada y el sábado visitará al Coosur Betis.

Para entonces, se espera que el técnico universitario pueda contar de nuevo con Chris Czerapowicz, quien todavía no ha reaparecido tras su lesión en el tobillo en el partido ante el Hereda San Pablo Burgos hace casi veinte días. Sin embargo, si eso no ocurriera, Sadiel Rojas volvió a moverse como pez en el agua cuando tiene que afrontar trabajo ‘extra’. Y es que el capitán del UCAM fue una de las claves del encuentro y de la reacción universitaria anticipándose a los movimientos del Valencia Basket, con cinco robos, varios de ellos acabando en canasta, y destacando de nuevo en el rebote (9). Aunque el vendaval tras el descanso lo lideró un Isaiah Taylor que, a pesar de disputar el partido con 39º de fiebre, fue un quebradero de cabeza para la defensa taronja a campo abierto finalizando el encuentro con 19 puntos en su casillero. De hecho, tuvo la opción de cerrar el partido por todo lo alto cuando el balón le cayó en sus manos a tres segundos del final después de que el UCAM optase por defender la última posesión taronja. Pero no tuvo tiempo de armar un lanzamiento cómodo y el partido se cerró finalmente con el 71-72 en el marcador. El partido comenzó a complicarse desde bien pronto. Después de una buena salida, Augusto Lima cometió tres faltas en apenas cuatro minutos, la última en un ataque que acabó con Webb por los suelos, y a partir de ahí el conjunto universitario fue otro. Se atascó en ataque al desaprovechar varios contragolpes con Davis y el Valencia Basket tomó la primera ventaja. El UCAM reaccionó con un Rojas muy activo y el primer triple de McFadden, pero no pudo anotar en tres ataques consecutivos al filo de la posesión donde se quedó el rebote, y el Valencia apretó con Prepelic a la contra para llevarse el primer cuarto (13-17). El cuadro taronja, liderado por el esloveno, dio otro arreón nada más comenzar el segundo cuarto. Durante estos primeros minutos el duelo entre Cate y Rivero mantuvo la distancia en el marcador con un intercambio de canastas a la vez que el UCAM empezaba a carburar (23-27). Sin embargo, el Valencia Basket supo solventar esta primera crisis y salir bien parado. Los triples de Claver y Pradilla hicieron daño junto a otra acción de Rivero. Pero lo que más dejó tocado al UCAM fue un palmeo del pívot cubano a 0.3 segundos para el descanso tras perder el balón el cuadro local en el saque de fondo (27-38). La distancia de once puntos parecía algo complicado de contrarrestar. Pero el UCAM la desinfló en apenas unos minutos. Con otra salida en vendaval elevando su nivel defensivo, los de Sito Alonso firmaron un parcial de 15-4 que les permitió igualar de nuevo el encuentro y encender de nuevo al Palacio (42-42). No obstante, la aparición de nuevo de Prepelic y los tiros libres de Tobey permitieron al Valencia Basket devolver parte de ese parcial. Además, una técnica a Sito Alonso, por protestar una posible falta sobre McFadden, y un nuevo triple del esloveno junto a Rivero devolvió el +11 a diez del final (49-60). El UCAM estaba obligado a remontar, y casi lo hizo con un parcial de 22-12 con el que cerró el cuarto. Tan solo los fallos desde el tiro libre le impidieron ponerse antes por delante en el marcador, aunque lo logró Radovic, importante en estos minutos, a tres y medio del final (63-65). Webb neutralizó pronto un triple de Pradilla, pero el Valencia Basket encaró este tramo mejor posicinonado en el marcador (69-70). Fue entonces cuando se produjo la trágica lesión de Prepelic, al fracturarse el antebrazo izquierdo tras una mala caída después de un tapón de Lima, y Hermannson no falló en la reanudación. Fue entonces cuando el UCAM optó por defender, y Taylor ya se quedó sin tiempo (71-72). El Joventut sorprende al Barça antes de visitar mañana el Palacio El Joventut Badalona ganó ayer el derbi catalán al Barça (83-72) como en sus tiempos de gloria, con un Palau Olímpic abarrotado con 12.166 aficionados y dando una lección de baloncesto al líder de la Liga Endesa. Andrés Feliz y Ante Tomic, con 21 puntos cada uno, y Simon Birgander, con 17 puntos y 11 rebotes, se encargaron de desarmar a un Barça que, sin acierto en el triple (6 de 24) y con la batalla en la pintura perdida en todo el momento, quedó a merced de una Penya a la que le salió un partido redondo de principio a fin. El conjunto azulgrana visitará mañana, a las 20.30 horas (Movistar +) el Palacio de los Deportes para recuperar la jornada aplazada por el coronavirus. Ambos equipos se volverán a ver las caras tras la semifinal de la Copa del Rey que disputaron en Granada.